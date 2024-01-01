Yüreğimdeki Yağmurlar Şarkı Sözleri
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Zeynep Dizdar
Yüreğimdeki Yağmurlar
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Şimdi gittin mi?
Dudaklarını son bir defa öpmeden
Şimdi bittin mi?
Gölgesi yok mu artık güneşimin?
Sen benim vazgeçilmezim
Sensiz nefes alamaz içim
Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz
Acılarımı vurmayın yüzüme
Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin
Gönlümdeki acı dinmedi daha
Şimdi gittin mi?
Dudaklarını son bir defa öpmeden
Şimdi bittin mi?
Gölgesi yok mu artık güneşimin?
Sen benim vazgeçilmezim
Sensiz nefes alamaz içim
Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz
Acılarımı vurmayın yüzüme
Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin
Gönlümdeki acı dinmedi daha
Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin
Gönlümdeki acı dinmedi daha