Zeynep Dizdar

Şimdi gittin mi? Dudaklarını son bir defa öpmeden Şimdi bittin mi? Gölgesi yok mu artık güneşimin? Sen benim vazgeçilmezim Sensiz nefes alamaz içim Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz Acılarımı vurmayın yüzüme Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin Gönlümdeki acı dinmedi daha Şimdi gittin mi? Dudaklarını son bir defa öpmeden Şimdi bittin mi? Gölgesi yok mu artık güneşimin? Sen benim vazgeçilmezim Sensiz nefes alamaz içim Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz Acılarımı vurmayın yüzüme Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin Gönlümdeki acı dinmedi daha Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin Gönlümdeki acı dinmedi daha