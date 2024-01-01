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7/24 Dinle Yedialtı

Yedialtı Şarkı Sözleri

Zeynep Dizdar Yedialtı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Yedialtı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yedialtı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Dizdar

Zeynep Dizdar

Yedialtı

  • Zehir Gibi (Gurcell Version)

  • Söyleme

  • Gel Öpem Seni

  • Alır Seni Boşarım

  • Bir Çift Turna

  • Salını Salını

  • Çılgın (Haydi Oradan)

  • Köprüden Geçti Gelin

  • Kapat Kapıları

  • Beşinci Mevsim

  • Usandım Ben

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