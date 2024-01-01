Zeynep Dizdar

Zehir Gibi (Gurcell Version) Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli O gitti gideli O yanımdan gitti gideli Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli O gitti gideli O yanımdan gitti gideli Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor

Gel Öpem Seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni Gel öpem seni

Salını Salını İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Bu mevsimde çok güzel olursun Düşlerimin içinde Ben kendi sokağımda kayboldum Mavilerin içinde Mavilerin içinde *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen