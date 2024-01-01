Party (feat. Murat Uyar) Şarkı Sözleri
Zeynep Dizdar Party (feat. Murat Uyar) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Party (feat. Murat Uyar) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Party (feat. Murat Uyar) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Dizdar
Party (feat. Murat Uyar)
-
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
O gitti gideli
O yanımdan gitti gideli
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
O gitti gideli
O yanımdan gitti gideli
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
-
Beni çıldırttın (beni çıldırttın)
Canımı acıttın (canımı acıttın)
Bugün bende hızlı bir değişim
Bugün benim bu seni son görüşüm
Aşkın bende ahım sende yaşasın
Aklın bende gözlerimde kanısın
Bugün sende hızlı bir değişim
Bugün senin bu beni son görüşün
Hakkım sende umudun bende kalsın
Beni çıldırttın
Canımı acıttın
Senin adın batsın emi
Cehennemde kalasın
Cayır cayır yanasın
Senle artık işim bitti
Beni çıldırttın
Canımı acıttın
Senin adın batsın emi
Dönüp de gelirsen seni rezil edеrim
İnan bana çok gülerim
Bugün bende hızlı bir dеğişim
Bugün benim bu seni son görüşüm
Aşkın bende ahım sende yaşasın
Aklın bende gözlerimde kanısın
Bugün sende hızlı bir değişim
Bugün senin bu beni son görüşün
Hakkım sende umudun bende kalsın
Beni çıldırttın
Canımı acıttın
Senin adın batsın emi
Cehennemde kalasın
Cayır, cayır yanasın
Senle artık işim bitti
Beni çıldırttın
Canımı acıttın
Senin adın batsın emi
Dönüp de gelirsen seni rezil ederim
İnan bana çok gülerim
Beni çıldırttın
Canımı acıttın
Senin adın batsın emi
Cehennemde kalasın
Cayır, cayır yanasın
Senle artık işim bitti
Beni çıldırttın
Canımı acıttın
Senin adın batsın emi
Dönüp de gelirsen seni rezil ederim
İnan bana çok gülerim
-
Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım
Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım
Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama
İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım
Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım
Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama
İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim
Bu yaz uzun bi' tatilde (tatilde, tatilde, tatilde)
Partideyim (partideyim, partideyim, partideyim, partideyim, partideyim)
Evet sensiz gayet iyiyim (yeppa)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
-
-
Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım
Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım
Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama
İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım
Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım
Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama
İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim
Bu yaz uzun bi' tatilde (tatilde, tatilde, tatilde)
Partideyim (partideyim, partideyim, partideyim, partideyim, partideyim)
Evet sensiz gayet iyiyim (yeppa)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)
Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim)
Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)