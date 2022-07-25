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En İyileriyle Şarkı Sözleri

Zeynep Dizdar En İyileriyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar En İyileriyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En İyileriyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Dizdar

Zeynep Dizdar

En İyileriyle

  • Zehir Gibi

  • Bir Garip Olur İçim

  • Birisine Birisine

  • Boş Vere Vere

  • Dünyamı Yıktı Geçti

  • Numara

  • Olmaz Olmaz Deme

  • Tatlı Tatlı

  • Yalnızım Ben

  • Ağla Halime

  • Sus

  • Ben Anlamam

  • Bir Eski Şarkı

  • Seni İyi Tanırım

  • Gözünüz Aydın

  • Bağışladım

  • Varsa Yoksa Sen

  • Bu Defa

  • Sitem

  • Özledim

  • Benim Adım Şarkıcı

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