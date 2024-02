Zeynep Doruk

İki Kadın İki kadın aynı hikaye Sevilmemiş terk edilmiş Aldatılmış kahredilmiş Kendinden şüphe etmiş İki kadın aynı hikaye Derme çatma umutlarla Kaçınılmaz sancılarla Aynı yolda kaybolmuş Sabretmişiz, beklemiş Vazgeçmişiz her şeyden Boş ver be arkadaş Biz sadece sevdik Yol ver be arkadaş Mutlu olmayı hak ettik Olan oldu be arkadaş Gel beraber içelim Ağlama be arkadaş Gel beraber gülelim İki kadın aynı hikaye Sorgulamış yalnızlaşmış Sakınmamış hırçınlaşmış Kendine savaş açmış İki kadın aynı hikaye Saçma sapan yalanlarla Dayanılmaz korkularla Aynı yola hapsolmuş Sabretmişiz, beklemiş Vazgeçmişiz her şeyden Sabretmişiz, beklemiş Vazgeçmişiz her şeyden Boş ver be arkadaş Biz sadece sevdik Yol ver be arkadaş Mutlu olmayı hak ettik Olan oldu be arkadaş Gel beraber içelim Ağlama be arkadaş Gel beraber gülelim Boş ver be arkadaş Biz sadece sevdik Yol ver be arkadaş Mutlu olmayı hak ettik Olan oldu be arkadaş Gel beraber içelim Ağlama be arkadaş Gel beraber gülelim

Altın Kafes Emanet sana kanatlarım Kendimle barışmak zorundayım Bilmem nereden başlamalı Artık keşfetme zamanı Cesaret aldım acılardan Öfkeyle nefret arasından Seçtim sonunda yolumu Artık yürüme zamanı Altın kafesten Parlak kodesten Firar ettim ben Artık bekleme Geri dönmem Altın kafesten Parlak kodesten Firar ettim ben senden Bitti Yok olmak ne kadar zaman alır? Unutsan ne kadar canım acır? Paslandı o taşlı sarayın Artık vazgeçme zamanı Altın kafesten Parlak kodesten Firar ettim ben Artık bekleme Geri dönmem Altın kafesten Parlak kodesten Firar ettim ben senden Bitti Altın kafesten Parlak kodesten Firar ettim ben Artık bekleme Geri dönmem

Altı Yaş Saflığı Bu dünya bana fazla kirli Masumiyeti yok etti Güvendikçe verdikçe Kayıplar daha çok birikti Küçük bir çocuk olsam Evcilik oyunları Eski tozpembe hayallerde Küçük top havuzları En mutlu huzurlu anlarım İncecik bir yol ayrımı İstekler doğrulara karşı Mevzular derinleşiyor Nerde o altı yaş saflığı? İncecik bir yol ayrımı İstekler doğrulara karşı Mevzular derinleşiyor Nerde o altı yaş saflığı? Bu dünya bana fazla kirli Masumiyeti yok etti Güvendikçe verdikçe Kayıplar daha çok birikti Küçük bir çocuk olsam Evcilik oyunları Eski tozpembe hayallerde Küçük top havuzları En mutlu huzurlu anlarım İncecik bir yol ayrımı İstekler doğrulara karşı Mevzular derinleşiyor Nerde o altı yaş saflığı? İncecik bir yol ayrımı İstekler doğrulara karşı Mevzular derinleşiyor Nerde o altı yaş saflığı? İncecik bir yol ayrımı İstekler doğrulara karşı Mevzular derinleşiyor Nerde o altı yaş saflığı? İncecik bir yol ayrımı

Deli Düş Durma koş uzaklara Uzaktın hep yakınlara Sorma sorgulama Koş ilk önce sonra ağla Yok aslında bir teselli şarkılarda Unut gitsin sen de karış masallara Sana kim dedi adalet var bu dünyada? Sonunda işin biter kalırsın buralarda Hey gönlüm bunlardan mısın? Diyorsun ezelden yanmışım Söyle onlar mı ben mi yanlışım? Hadi anlat sen de derdini Şu dünyaya bildir haddini Hadi durma bırak bırak bırak kendini Tuzaklar var önümüzde Acılar da peşimizde Bir deli düş içimizde Ne kalacak elimizde Sakın ola dönüp bakma Geç kalırsın haydi durma Ayrılıklar hastalıklar Bitsin artık bundan sonra Bir tek senden benden başka İzin yok aşka

Her Şey Aşktan Belki de aşk Soyumuz tükenmesin diye Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan Var mısın yüzleşmeye? Az biraz keşfetmeye Zamanı gelince Özümüze dönmeye Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Belki de aşk Soyumuz tükenmesin diye Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan Var mısın yüzleşmeye? Az biraz keşfetmeye Zamanı gelince Özümüze dönmeye Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan

Kim Derse Ki Gördüklerim sanki bir korkulu rüya Her şeyini yitirir bir anda dünya Yeşiller solar birden döner sarıya Sevgililer yabancıya Bazen bir yağmur tanesi dile gelir Özlemişsen beni senden haber verir Mutluluklar sevginin olduğu yerdedir Hayat bilsen, ne çok sevilir Kim derse ki yazılan her şiir yalan Aşk bir oyunmuş her sahnede oynanan Gözler gerçeği söyler gönüller aldatan Kim derse ki, ben inanmam Sonunda pişmanlıklarmış bize kalan Yaşadıkça canından bezermiş insan Neden öyleyse çoktur ölümden korkan Ben inanmam Gördüklerim sanki bir korkulu rüya Her şeyini yitirir bir anda dünya Yeşiller solar birden döner sarıya Sevgililer yabancıya Bazen bir yağmur tanesi dile gelir Özlemişsen beni senden haber verir Mutluluklar sevginin olduğu yerdedir Hayat bilsen, ne çok sevilir Kim derse ki yazılan her şiir yalan Aşk bir oyunmuş her sahnede oynanan Gözler gerçeği söyler gönüller aldatan Kim derse ki, ben inanmam Kim derse ki yazılan her şiir yalan Aşk bir oyunmuş her sahnede oynanan Gözler gerçeği söyler gönüller aldatan Kim derse ki, ben inanmam Sonunda pişmanlıklarmış bize kalan Yaşadıkça canından bezermiş insan Neden öyleyse çoktur ölümden korkan

Unutmasınlar Aşkım Günah olsaydı olmazdı koku Yasak olsaydı görmezdi gözler İkimiz de bunu anlasak da onlar anlamaz Çoktan yazılmış aşkın yasası Bu kimin kalemi? Kimin kitabı? Kimler tutar bu zalim hesabı? Unutmasınlar bizi aşkım Affetmesinler bizi aşkım Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın Unutmasınlar bizi aşkım Unutmasınlar bizi aşkım Affetmesinler bizi aşkım Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın Unutmasınlar bizi aşkım Günah olsaydı olmazdı koku Yasak olsaydı görmezdi gözler İkimiz de bunu anlasak da onlar anlamaz Çoktan yazılmış aşkın yasası Bu kimin kalemi? Kimin kitabı? Kimler tutar bu zalim hesabı? Unutmasınlar bizi aşkım Affetmesinler bizi aşkım Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın Unutmasınlar bizi aşkım Unutmasınlar bizi aşkım Affetmesinler bizi aşkım Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın Unutmasınlar bizi Unutmasınlar bizi aşkım Affetmesinler bizi aşkım Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın Unutmasınlar bizi aşkım