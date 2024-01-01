Unutmasınlar Şarkı Sözleri
Zeynep Doruk Unutmasınlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Doruk Unutmasınlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutmasınlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Doruk
Unutmasınlar
-
Gördüklerim sanki bir korkulu rüya
Her şeyini yitirir bir anda dünya
Yeşiller solar birden döner sarıya
Sevgililer yabancıya
Bazen bir yağmur tanesi dile gelir
Özlemişsen beni senden haber verir
Mutluluklar sevginin olduğu yerdedir
Hayat bilsen, ne çok sevilir
Kim derse ki yazılan her şiir yalan
Aşk bir oyunmuş her sahnede oynanan
Gözler gerçeği söyler gönüller aldatan
Kim derse ki, ben inanmam
Sonunda pişmanlıklarmış bize kalan
Yaşadıkça canından bezermiş insan
Neden öyleyse çoktur ölümden korkan
Ben inanmam
Gördüklerim sanki bir korkulu rüya
Her şeyini yitirir bir anda dünya
Yeşiller solar birden döner sarıya
Sevgililer yabancıya
Bazen bir yağmur tanesi dile gelir
Özlemişsen beni senden haber verir
Mutluluklar sevginin olduğu yerdedir
Hayat bilsen, ne çok sevilir
Kim derse ki yazılan her şiir yalan
Aşk bir oyunmuş her sahnede oynanan
Gözler gerçeği söyler gönüller aldatan
Kim derse ki, ben inanmam
Kim derse ki yazılan her şiir yalan
Aşk bir oyunmuş her sahnede oynanan
Gözler gerçeği söyler gönüller aldatan
Kim derse ki, ben inanmam
Sonunda pişmanlıklarmış bize kalan
Yaşadıkça canından bezermiş insan
Neden öyleyse çoktur ölümden korkan
-
Emanet sana kanatlarım
Kendimle barışmak zorundayım
Bilmem nereden başlamalı
Artık keşfetme zamanı
Cesaret aldım acılardan
Öfkeyle nefret arasından
Seçtim sonunda yolumu
Artık yürüme zamanı
Altın kafesten
Parlak kodesten
Firar ettim ben
Artık bekleme
Geri dönmem
Altın kafesten
Parlak kodesten
Firar ettim ben senden
Bitti
Yok olmak ne kadar zaman alır?
Unutsan ne kadar canım acır?
Paslandı o taşlı sarayın
Artık vazgeçme zamanı
Altın kafesten
Parlak kodesten
Firar ettim ben
Artık bekleme
Geri dönmem
Altın kafesten
Parlak kodesten
Firar ettim ben senden
Bitti
Altın kafesten
Parlak kodesten
Firar ettim ben
Artık bekleme
Geri dönmem
-
Bu dünya bana fazla kirli
Masumiyeti yok etti
Güvendikçe verdikçe
Kayıplar daha çok birikti
Küçük bir çocuk olsam
Evcilik oyunları
Eski tozpembe hayallerde
Küçük top havuzları
En mutlu huzurlu anlarım
İncecik bir yol ayrımı
İstekler doğrulara karşı
Mevzular derinleşiyor
Nerde o altı yaş saflığı?
İncecik bir yol ayrımı
İstekler doğrulara karşı
Mevzular derinleşiyor
Nerde o altı yaş saflığı?
Bu dünya bana fazla kirli
Masumiyeti yok etti
Güvendikçe verdikçe
Kayıplar daha çok birikti
Küçük bir çocuk olsam
Evcilik oyunları
Eski tozpembe hayallerde
Küçük top havuzları
En mutlu huzurlu anlarım
İncecik bir yol ayrımı
İstekler doğrulara karşı
Mevzular derinleşiyor
Nerde o altı yaş saflığı?
İncecik bir yol ayrımı
İstekler doğrulara karşı
Mevzular derinleşiyor
Nerde o altı yaş saflığı?
İncecik bir yol ayrımı
İstekler doğrulara karşı
Mevzular derinleşiyor
Nerde o altı yaş saflığı?
İncecik bir yol ayrımı
-
Durma koş uzaklara
Uzaktın hep yakınlara
Sorma sorgulama
Koş ilk önce sonra ağla
Yok aslında bir teselli şarkılarda
Unut gitsin sen de karış masallara
Sana kim dedi adalet var bu dünyada?
Sonunda işin biter kalırsın buralarda
Hey gönlüm bunlardan mısın?
Diyorsun ezelden yanmışım
Söyle onlar mı ben mi yanlışım?
Hadi anlat sen de derdini
Şu dünyaya bildir haddini
Hadi durma bırak bırak bırak kendini
Tuzaklar var önümüzde
Acılar da peşimizde
Bir deli düş içimizde
Ne kalacak elimizde
Sakın ola dönüp bakma
Geç kalırsın haydi durma
Ayrılıklar hastalıklar
Bitsin artık bundan sonra
Bir tek senden benden başka
İzin yok aşka
-
Belki de aşk
Soyumuz tükenmesin diye
Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan
Var mısın yüzleşmeye?
Az biraz keşfetmeye
Zamanı gelince
Özümüze dönmeye
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Belki de aşk
Soyumuz tükenmesin diye
Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan
Var mısın yüzleşmeye?
Az biraz keşfetmeye
Zamanı gelince
Özümüze dönmeye
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
-
Günah olsaydı olmazdı koku
Yasak olsaydı görmezdi gözler
İkimiz de bunu anlasak da onlar anlamaz
Çoktan yazılmış aşkın yasası
Bu kimin kalemi?
Kimin kitabı?
Kimler tutar bu zalim hesabı?
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
Günah olsaydı olmazdı koku
Yasak olsaydı görmezdi gözler
İkimiz de bunu anlasak da onlar anlamaz
Çoktan yazılmış aşkın yasası
Bu kimin kalemi?
Kimin kitabı?
Kimler tutar bu zalim hesabı?
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
-
İki kadın aynı hikaye
Sevilmemiş terk edilmiş
Aldatılmış kahredilmiş
Kendinden şüphe etmiş
İki kadın aynı hikaye
Derme çatma umutlarla
Kaçınılmaz sancılarla
Aynı yolda kaybolmuş
Sabretmişiz, beklemiş
Vazgeçmişiz her şeyden
Boş ver be arkadaş
Biz sadece sevdik
Yol ver be arkadaş
Mutlu olmayı hak ettik
Olan oldu be arkadaş
Gel beraber içelim
Ağlama be arkadaş
Gel beraber gülelim
İki kadın aynı hikaye
Sorgulamış yalnızlaşmış
Sakınmamış hırçınlaşmış
Kendine savaş açmış
İki kadın aynı hikaye
Saçma sapan yalanlarla
Dayanılmaz korkularla
Aynı yola hapsolmuş
Sabretmişiz, beklemiş
Vazgeçmişiz her şeyden
Sabretmişiz, beklemiş
Vazgeçmişiz her şeyden
Boş ver be arkadaş
Biz sadece sevdik
Yol ver be arkadaş
Mutlu olmayı hak ettik
Olan oldu be arkadaş
Gel beraber içelim
Ağlama be arkadaş
Gel beraber gülelim
Boş ver be arkadaş
Biz sadece sevdik
Yol ver be arkadaş
Mutlu olmayı hak ettik
Olan oldu be arkadaş
Gel beraber içelim
Ağlama be arkadaş
Gel beraber gülelim
-
İki kadın aynı hikaye
Sevilmemiş terk edilmiş
Aldatılmış kahredilmiş
Kendinden şüphe etmiş
İki kadın aynı hikaye
Derme çatma umutlarla
Kaçınılmaz sancılarla
Aynı yolda kaybolmuş
Sabretmişiz, beklemiş
Vazgeçmişiz her şeyden
Boş ver be arkadaş
Biz sadece sevdik
Yol ver be arkadaş
Mutlu olmayı hak ettik
Olan oldu be arkadaş
Gel beraber içelim
Ağlama be arkadaş
Gel beraber gülelim
İki kadın aynı hikaye
Sorgulamış yalnızlaşmış
Sakınmamış hırçınlaşmış
Kendine savaş açmış
İki kadın aynı hikaye
Saçma sapan yalanlarla
Dayanılmaz korkularla
Aynı yola hapsolmuş
Sabretmişiz, beklemiş
Vazgeçmişiz her şeyden
Sabretmişiz, beklemiş
Vazgeçmişiz her şeyden
Boş ver be arkadaş
Biz sadece sevdik
Yol ver be arkadaş
Mutlu olmayı hak ettik
Olan oldu be arkadaş
Gel beraber içelim
Ağlama be arkadaş
Gel beraber gülelim
Boş ver be arkadaş
Biz sadece sevdik
Yol ver be arkadaş
Mutlu olmayı hak ettik
Olan oldu be arkadaş
Gel beraber içelim
Ağlama be arkadaş
Gel beraber gülelim