Zeynep Doruk

-
Günah olsaydı olmazdı koku
Yasak olsaydı görmezdi gözler
İkimiz de bunu anlasak da onlar anlamaz
Çoktan yazılmış aşkın yasası
Bu kimin kalemi?
Kimin kitabı?
Kimler tutar bu zalim hesabı?
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
Günah olsaydı olmazdı koku
Yasak olsaydı görmezdi gözler
İkimiz de bunu anlasak da onlar anlamaz
Çoktan yazılmış aşkın yasası
Bu kimin kalemi?
Kimin kitabı?
Kimler tutar bu zalim hesabı?
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi
Unutmasınlar bizi aşkım
Affetmesinler bizi aşkım
Hesabı bir tek Tanrı'ya aşkın
Unutmasınlar bizi aşkım
-
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
***
Ümitlerimi kırdın
Hayallerimi yıktın
Benim ahımı aldın
Benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
-
Bu son buluşmamız
Bu son görüşmemiz
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Senin gözlerin yaşlı
Benim yüreğim yaslı
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
-
Gidiyorum, çaresizim
Yalvarırım ellerimi bırak
Böyle bir anda sanma ki hissizim
Gidiyorum içim burkularak
Böyle bir anda sanma ki hissizim
Gidiyorum içim burkularak
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Şarkı olurum bir gün, seslenirim sana uzaklardan
Yıldız olur görünürüm gökyüzünün karanlığında
Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur bırak
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
-
En güzel o çağım hani
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
En güzel o çağım hani
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle
***
Merdivenli sokakta
Ayrıldık hatırlarsın
Yıllardır hep rüyamda
Gelirsem orda mısın
***
Merdivenli sokakta
Ayrıldık hatırlarsın
Yıllardır hep rüyamda
Gelirsem orda mısın
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle
***
O yıldızlı gözlerinde
Parlayıp da sönünce ışık
Öpüşürdük sevişirdik
Deli gibi hep sarılırdık
***
O yıldızlı gözlerinde
Parlayıp da sönünce ışık
Öpüşürdük sevişirdik
Deli gibi hep sarılırdık
***
En güzel o çağım hanı
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
En güzel o çağım hanı
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle...
-
Nedir bu çektiğim senden
Gönül derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor, gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleciği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma, gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
-
Saçlarım ne zaman yüzüne düşse
Ellerim ne zaman eline değse
Gözlerim ne zaman seni görse
Sevmekten seni gurur duyarım
***
Yaz, sonbahar, kış ve baharda
En sıkıntılı günümde ve anımda
Sen varken veya yokken yanımda
Sevmekten seni gurur duyarım
***
Sen sabahın getirdiği bir esinti
Yosunun kokusu, denizin mavisi
Vazgeçemediğim bir aşksın sen
Sana aşık olmaktan gurur duyarım
***
Mevsimler geçse de aradan
Yaşadıkça ben bu dünyada
Ömrümce adım adım yanında
Yürümekten senin gurur duyarım
***
Yaz, sonbahar, kış ve baharda
En sıkıntılı günümde ve anımda
Sen varken veya yokken yanımda
Sevmekten seni gurur duyarım
***
Sen sabahın getirdiği bir esinti
Yosunun kokusu, denizin mavisi
Vazgeçemediğim bir aşksın sen
Sana aşık olmaktan gurur duyarım
-
Bak nasıl ağlıyorum ben
Çiçek gibi soluyorum ben
Ne umut bir çare var
Sensiz geçen yaşamda
***
Bak nasıl yanıyorum ben
Alevdir bu aşkın her yanı
Ne gecem ne gündüzüm var
Sensiz geçen zamanda
***
Hekimden sonra çekenden sor
Demişler acısını dertlerin
Çare gösteren değil
Çeken bilir demişler
***
Çok zormuş sensiz olmak
Arayıp da seni bulmamak
Her anım böyle olunca
Neye yarar yaşamak
-
Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi
Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi
Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz
Havalar çok ayaz çok ayaz çok ayaz
Üşüyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
Dön gel dön gel artık, dön gel dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
***
Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar
Düşer tane tane döne döne damlacıklar
Her taraf çal çamur çal çamur çal çamur
Yağıyor sel yağmur sel yağmur sel yağmur
Üşüyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum
-
Ne güzel geçmişti bütün bir yaz
Başımda kavak yelleri esen o yaş
Bense hanımeli kadar beyaz
Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz
Bense hanımeli kadar beyaz
Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz
***
Nasıl da koşuşurduk bahçelerde
Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
***
Eline değerdi safça elim
Seninse arardı beni gözlerin
Öpüşürken korkusu bir şeylerin
Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz
Öpüşürken korkusu bir şeylerin
Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz
***
Çocuk kalbimize dolan gamla
Oturup ağlamıştık sessiz çardakta
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
***
Nasıl da koşuşurduk bahçelerde
Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
***
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
***
Sen bana, ben sana komşu evlerde
-
Hayli zor oldu sevdandan vazgeçmem
Her şeyden acı bile bile aldanmak
Çok yazık oldu seninle geçen zamana
En büyük suçtu inanmak yalanlara
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
***
Bırakıp da gitmem sanıyordun seni
Acımasız gerçekler zorladı buna beni
İlk kez yenildim ilk defa mağlup oldum
Yıkıldım yoruldum varlığınla tükendim
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
-
Yazdığın son mektup şu an elimde
Okuyup ağlıyorum her kelimede
Demek ki yalanmış aşkın sevgin de
Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu?
***
Yazdığın son mektup şu an elimde
Okuyup ağlıyorum her kelimede
Demek ki yalanmış aşkın sevgin de
Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu?
***
Teselli artık neyi değiştirir ki
Elinle kabrimi kazdın demek ki
Ben zaten dünyada gün görmedim ki
Son darbeyi vurdun bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
***
Demek ki sevenler böyle yanarmış
Tanrının verdiği canı kul alırmış
Benim kaderimde de ayrılmak varmış
Her şeyi anladım bu son mektupla
***
Demek ki sevenler böyle yanarmış
Tanrının verdiği canı kul alırmış
Benim kaderimde de ayrılmak varmış
Her şeyi anladım bu son mektupla
***
Teselli artık neyi değiştirir ki
Elinle kabrimi kazdın demek ki
Ben zaten dünyada gün görmedim ki
Son darbeyi vurdun bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
-
Ağlıyorum ben sensiz köşelerde
Ağlıyorum ben sensiz anılarda
Soruyorum kendime, neden böyleyim?
Soruyorum dostlara, neden böyleyim?
Ben bu muyum sevgilim düştüm bu hâle?
Ben bu muyum sevgilim düştüm bu hâle?
***
Yalan, yalan, beni düşündüğün yalan
Yalan, yalan, beni aradığın yalan
Yalan, yalan, beni sevdiğin yalan
Yalan, yalan, gözyaşların da yalan
***
Duyuyorum ben rüzgârda sesini
Duyuyorum ben yağmurda ismini
Seninle olunca sızlar yüreğim
Seninle olmayınca ağlar yüreğim
Yıllar geçse bile seni seveceğim
Aşkın ile avunup sensiz öleceğim
***
Yalan, yalan, beni düşündüğün yalan
Yalan, yalan, beni aradığın yalan
Yalan, yalan, beni sevdiğin yalan
Yalan, yalan, gözyaşların da yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan
-
Hasret vuruyor, gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar, dönüyor başımda
Uykusuz geceler, kapımda
***
Yıkılsa dünya
Kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem
Ölürüm derdimden
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Dursun dünya
Dönmesin sensiz
Yaşatmasın oooh
Allah'ım sensiz
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Hasret vuruyor, gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar, dönüyor başımda
Uykusuz geceler, kapımda
***
Yıkılsa dünya
Kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem
Ölürüm derdimden
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Dursun dünya
Dönmesin sensiz
Yaşatmasın oooh
Allah'ım sensiz
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne