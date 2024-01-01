Hükümsüz Aşklar Şarkı Sözleri
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Zeynep Onat
Hükümsüz Aşklar
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Ben senden sonra inan, kimselere bakmadım
Sersefil oldum ardından sana her gün yandım
Başka son yazdım içimde, parçalandım
Gitme, gitme kal diye yalvardım
Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar
Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar
Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar
Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar
Ben senden sonra inan, kimselere bakmadım
Sersefil oldum ardından sana her gün yandım
Başka son yazdım içimde, parçalandım
Gitme, gitme kal diye yalvardım
Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar
Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar
Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar
Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar
Yok geçmişin izleri, duyulmuyor artık sözleri
Kalmadı gitti belli ki
Olmayacak işti
Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar
Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar
Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar
Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar