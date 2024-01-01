Zeynep Onat

Ben senden sonra inan, kimselere bakmadım Sersefil oldum ardından sana her gün yandım Başka son yazdım içimde, parçalandım Gitme, gitme kal diye yalvardım Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar Ben senden sonra inan, kimselere bakmadım Sersefil oldum ardından sana her gün yandım Başka son yazdım içimde, parçalandım Gitme, gitme kal diye yalvardım Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar Yok geçmişin izleri, duyulmuyor artık sözleri Kalmadı gitti belli ki Olmayacak işti Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar