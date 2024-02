Zeynep Önkaya

Rüya gibi her hatira Her yasanti bana Ne bulduysa kaybetti Gönül asktan yana Ömür çiçek kadar narin Bir gül kadar kisa Aglama degmez hayat Bu gözyaslarina Her damla yas Oyuk oyuk iz birakir kalbinde Hayat sarap gibidir Keder de var nese de Ömür çiçek kadar narin Bir gül kadar kisa Aglama degmez hayat Bu gözyaslarina