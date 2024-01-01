Dicle'nin Oğlu Şarkı Sözleri
Zeynep Önkaya Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Önkaya Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dicle'nin Oğlu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Önkaya
Dicle'nin Oğlu
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Yeri gelmedi sözlerimin
Seni görmedi gözbebegim
Yenilenmedi iç sesim hiç
Denedim yine gelmediniz
Çagirma yok burda asklar
Ask yoksa dayanmam asla
Sarilma yalan tanisma
Zorla olmaz ask bu anlamaz
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Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
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Lokman Hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Lokman Hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
***
Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur
Nazlı yârin hayali karşımda durur
Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim ah
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Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalım var
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalım var
***
Ne ağlayıp ne gülecek halım var
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Ne ağlayıp ne gülecek halım var
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
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Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
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