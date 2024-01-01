×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dicle'nin Oğlu

Dicle'nin Oğlu Şarkı Sözleri

Zeynep Önkaya Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Önkaya Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dicle'nin Oğlu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Önkaya

Zeynep Önkaya

Dicle'nin Oğlu

  • Çağırma

  • Karadır Kaşların

  • Gurbet Türküsü

  • Sen Yine Yanıldın

  • Şu Kanlı Zalimin

  • Ben Nasıl Edem

  • Dicle'nin Oğlu

  • Ben Bu Aşka Gönül Vermem

  • Narinim

  • Kırmızı Karanfil

  • Bir Ceket İsterim

  • Al Çuha

  • Merik

  • Doğu Gelini

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı