Zeynep Önkaya

Yeri gelmedi sözlerimin Seni görmedi gözbebegim Yenilenmedi iç sesim hiç Denedim yine gelmediniz Çagirma yok burda asklar Ask yoksa dayanmam asla Sarilma yalan tanisma Zorla olmaz ask bu anlamaz

Karadır kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir *** Lokman Hekim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Lokman Hekim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin *** Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur Nazlı yârin hayali karşımda durur Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim ah *** Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalım var Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalım var *** Ne ağlayıp ne gülecek halım var Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Ne ağlayıp ne gülecek halım var Yaramı sarmaya yar kendi gelsin *** Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarin hayali karşımda durur Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim