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7/24 Dinle Zeynep Önkaya

Zeynep Önkaya

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01

Bazıları (Rearrange)

Zeynep Önkaya 04:27
02

Gün

Zeynep Önkaya 04:33
03

Vazgeçtim

Zeynep Önkaya 04:07
04

Sevildim Sevdim

Zeynep Önkaya 03:48
05

Çağırma

Zeynep Önkaya 03:53
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Albümler

Yutamazsın Zeynep Önkaya

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