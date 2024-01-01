Zeynep Önkaya

Kırmızı Yarim Içten sicak bir bakis .yeter inanmaya Zaten hiç niyetim yok yabanci kalmaya O kirmizi ates misali kor yüregini Açar misin benide içine alirmisin Kirmizi yari sersefil halim Çok ihtiyacim var bu ara huzur bulmaya O kalbinin en küçük kösesinde bile Raziyim bu günlerde kiraci olmaya Gözler asik olunca neden yok tanimaya Zaten hiç sabrim yok artik sevgisiz kalmaya O kirmizi ates misali kor yüregini Açar misin benide içine alirmisin Kirmizi yari sersefil halim Çok ihtiyacim var bu ara huzur bulmaya O kalbinin en küçük kösesinde bile Raziyim bu günlerde kiraci olmaya

Yutamazsın Alıştım bunları duymaya İstersen tarzını değiştir Önüne gelene laf atıp durma Karışma artık hayatıma Otur biraz kendini eleştir Sağına soluna bakınıp durma Uzatmanın anlamı yok Sonuna kadar geldik nihayet Anlatmak istediklerimin Hepsi bundan ibaret Yutamazsın beni yutamazsın Kolay lokma değilim Yapma gözünü seveyim Beni avucunda tutamazsın Beni

Bazıları (Rearrange) Gözünü açınca beni gördün yine, Soru sorulunca çıkıp gittin yine. İstemiyorsun, Hissediyorum Aldatıyorsun beni. Bazıları çabuk bıkar, Korkularım yoluna çıkar. Kimselere kalp açamam, Affedemem çok üzgünüm yar. ***

Gün Gün dün geceden kalma bir gün Yoklugun koynumda ates Sensiz gülmüyor yüzüm Dün seni sordugumda dün Sarardi topragimda düs Yagmurum oldu hüzün Sormasam olmuyor Hasretin dinmiyor Ne yapsam seni bana getirmiyor Yerine konmuyor Aklim hiç almiyor Bu kadar aci aski bitirmiyor Her seferinde ayni Hep ayni sonu ayni Hani bitmezdi böyle Hadi söyle kim yalanci.

Vazgeçtim Söz verdin beni uçurmaya Seslendin içimdeki çocuga Ben de geldim senle buraya Ama sonunda yalanmis sevdan Geriye dönüs olsa da Yalniz kalsam da Dogru yol bu olmasa Vazgeçtim Benim en güzel benligim Kimseye ait degil Kandirma ugrasma vazgeçtim Beslendin sarkilarimla Pembeydin rüyalarimda Meger hirslar varmis burada Kaçma sakin sözlerin varsa

Yutamazsın (Rearrange) Alıştım bunları duymaya İstersen tarzını değiştir Önüne gelene laf atıp durma Karışma artık hayatıma Otur biraz kendini eleştir Sağına soluna bakınıp durma Uzatmanın anlamı yok Sonuna kadar geldik nihayet Anlatmak istediklerimin Hepsi bundan ibaret Yutamazsın beni yutamazsın Kolay lokma değilim Yapma gözünü seveyim Beni avucunda tutamazsın Beni

Sevildim Sevdim Çok yalvara yalvara Aski yakaladin galiba Boyun posun tam bana Gel bi alisalim durumumuza Yarar mi ziyan mi Diye sorsam acaba Açar mi solar mi Güller bu defa Sevildim hem sevdim Iste böyle kalalim Sevildim hem de sevdim O zaman çok sormayalim

Çağırma Yeri gelmedi sözlerimin Seni görmedi gözbebegim Yenilenmedi iç sesim hiç Denedim yine gelmediniz Çagirma yok burda asklar Ask yoksa dayanmam asla Sarilma yalan tanisma Zorla olmaz ask bu anlamaz

Haklıyım Hakliyim biliyorum inatçiyim Kendine yariyorsun insafsiz Korkudan kaçiyorum anlasana Ben sana iyi sanslar diliyorum Seni kendi yarim sanmistim bu defa Yanildim oysa kandim senin yolunda Siginti olmam asla senin ugruna Hüzünleri dagittim bu defa Bak beni sevemedin ah Sen bana biz diyemedin ah Arkamdan iz süremedin bak Simdi ayrilik vakti geldi inan.

Bazıları (2.Version) Gözünü açınca beni gördün yine, Soru sorulunca çıkıp gittin yine. İstemiyorsun, Hissediyorum Aldatıyorsun beni. Bazıları çabuk bıkar, Korkularım yoluna çıkar. Kimselere kalp açamam, Affedemem çok üzgünüm yar. ***

Tuzaklar Bir isik gördüm ta içinde Alip onu sevdim yeterince Bize iyi geldi ince ince Sevgiye benzedi son seferinde Gördügüm sandim yalanmis Sevdigim bildigim yalanmis Gönlüme kattigim aciymis Kapilip firtinaya uzanmis Yasadigim yanima kar kalmis Kapilip bir firtinaya uzanmis Yasadigim yanima kar kalmis Tuzaklar, tuzaklar Tuzaklar, tuzaklar