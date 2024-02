Zeynep Önkaya

Gün dün geceden kalma bir gün Yoklugun koynumda ates Sensiz gülmüyor yüzüm Dün seni sordugumda dün Sarardi topragimda düs Yagmurum oldu hüzün Sormasam olmuyor Hasretin dinmiyor Ne yapsam seni bana getirmiyor Yerine konmuyor Aklim hiç almiyor Bu kadar aci aski bitirmiyor Her seferinde ayni Hep ayni sonu ayni Hani bitmezdi böyle Hadi söyle kim yalanci.

Yeri gelmedi sözlerimin Seni görmedi gözbebegim Yenilenmedi iç sesim hiç Denedim yine gelmediniz Çagirma yok burda asklar Ask yoksa dayanmam asla Sarilma yalan tanisma Zorla olmaz ask bu anlamaz

Rüya gibi her hatira Her yasanti bana Ne bulduysa kaybetti Gönül asktan yana Ömür çiçek kadar narin Bir gül kadar kisa Aglama degmez hayat Bu gözyaslarina Her damla yas Oyuk oyuk iz birakir kalbinde Hayat sarap gibidir Keder de var nese de Ömür çiçek kadar narin Bir gül kadar kisa Aglama degmez hayat Bu gözyaslarina