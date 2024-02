Zeynep Önkaya

Arttı harçlar okumak zor Okusanda bitirmek zor Bitirirsen iş bulmak zor İş bulsanda yaşamak zor Ey bakanlar boş bakanlar Son verin artık bu eğitim sistemine *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna *** Sandıklara koştururuz Oy vermek için sizlere Kimimiz işçi kimimiz köylü Umutlarımız düştü yere O enflasyon düşmek bilmez Yazık oluyor artık bu güzelim ülkeye *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna *** Gazeteler yazıyor Kayıpları kazaları Kaç bin tane can alacak Bu trafik canavarı O santraller bu yangınlar Kirletiyor dünyamızı boşu boşuna *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna *** Sabah okula akşam eve Yıllar geçiyor sen ne dersen de Hoca bana takmış yine Dersten kaldım bu senede Yaşlı dedem bana soruyor Oğlum bunca yıl ne okudun Ne yaptın diye *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna

Allı turnam ne gezersin havada Allı turnam ne gezersin havada Kanadım kırıldı kaldım burada *** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Eğer bizi sual eden olursa Eğer bizi sual eden olursa Şeker söyle kaymak söyle bal söyle *** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Baharı hissedemediğim Kaygımı saramadığım dünyam Yorgun gözleri süzüp Elime taş alıp vurduğum sokaklar Elveda *** Yamaçlarında yüzdüğüm Seyhan'ım Kavgasında büyüdüğüm mahallem Elveda *** Okey taşlarının Tavla zarlarının Müzik fonu oluşturduğu Her bir insan Gözlerimi yaşartan şerefsiz Ve dudaklarında dans ettiğim sevgilim Elveda *** Büstünü parçalayıp insanlığın Samimi gülüşleri savuran dudak Ve yol geçen hanına dönüşen Bu sanat bu edebiyat Elveda *** Güneş güneş yakalanacaksa eğer Sana söz veriyorum Kopartıp her bir ışının Her bir rengini sunacağım sana Ve şuna inan ki sevgilim şuna inan Diyeceğim merhaba *** Allı turnam bizim ele varırsan Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle *** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey