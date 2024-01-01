Yutamazsın Şarkı Sözleri
Zeynep Önkaya Yutamazsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Önkaya Yutamazsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yutamazsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Alıştım bunları duymaya
İstersen tarzını değiştir
Önüne gelene laf atıp durma
Karışma artık hayatıma
Otur biraz kendini eleştir
Sağına soluna bakınıp durma
Uzatmanın anlamı yok
Sonuna kadar geldik nihayet
Anlatmak istediklerimin
Hepsi bundan ibaret
Yutamazsın beni yutamazsın
Kolay lokma değilim
Yapma gözünü seveyim
Beni avucunda tutamazsın
Beni
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Gözünü açınca beni gördün yine,
Soru sorulunca çıkıp gittin yine.
İstemiyorsun,
Hissediyorum
Aldatıyorsun beni.
Bazıları çabuk bıkar,
Korkularım yoluna çıkar.
Kimselere kalp açamam,
Affedemem çok üzgünüm yar.
***
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Gün dün geceden kalma bir gün
Yoklugun koynumda ates
Sensiz gülmüyor yüzüm
Dün seni sordugumda dün
Sarardi topragimda düs
Yagmurum oldu hüzün
Sormasam olmuyor
Hasretin dinmiyor
Ne yapsam seni bana getirmiyor
Yerine konmuyor
Aklim hiç almiyor
Bu kadar aci aski bitirmiyor
Her seferinde ayni
Hep ayni sonu ayni
Hani bitmezdi böyle
Hadi söyle kim yalanci.
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Içten sicak bir bakis .yeter inanmaya
Zaten hiç niyetim yok yabanci kalmaya
O kirmizi ates misali kor yüregini
Açar misin benide içine alirmisin
Kirmizi yari sersefil halim
Çok ihtiyacim var bu ara huzur bulmaya
O kalbinin en küçük kösesinde bile
Raziyim bu günlerde kiraci olmaya
Gözler asik olunca neden yok tanimaya
Zaten hiç sabrim yok artik sevgisiz kalmaya
O kirmizi ates misali kor yüregini
Açar misin benide içine alirmisin
Kirmizi yari sersefil halim
Çok ihtiyacim var bu ara huzur bulmaya
O kalbinin en küçük kösesinde bile
Raziyim bu günlerde kiraci olmaya
-
Söz verdin beni uçurmaya
Seslendin içimdeki çocuga
Ben de geldim senle buraya
Ama sonunda yalanmis sevdan
Geriye dönüs olsa da
Yalniz kalsam da
Dogru yol bu olmasa
Vazgeçtim
Benim en güzel benligim
Kimseye ait degil
Kandirma ugrasma vazgeçtim
Beslendin sarkilarimla
Pembeydin rüyalarimda
Meger hirslar varmis burada
Kaçma sakin sözlerin varsa
-
Alıştım bunları duymaya
İstersen tarzını değiştir
Önüne gelene laf atıp durma
Karışma artık hayatıma
Otur biraz kendini eleştir
Sağına soluna bakınıp durma
Uzatmanın anlamı yok
Sonuna kadar geldik nihayet
Anlatmak istediklerimin
Hepsi bundan ibaret
Yutamazsın beni yutamazsın
Kolay lokma değilim
Yapma gözünü seveyim
Beni avucunda tutamazsın
Beni
-
Çok yalvara yalvara
Aski yakaladin galiba
Boyun posun tam bana
Gel bi alisalim durumumuza
Yarar mi ziyan mi
Diye sorsam acaba
Açar mi solar mi
Güller bu defa
Sevildim hem sevdim
Iste böyle kalalim
Sevildim hem de sevdim
O zaman çok sormayalim
-
Yeri gelmedi sözlerimin
Seni görmedi gözbebegim
Yenilenmedi iç sesim hiç
Denedim yine gelmediniz
Çagirma yok burda asklar
Ask yoksa dayanmam asla
Sarilma yalan tanisma
Zorla olmaz ask bu anlamaz
-
Hakliyim biliyorum inatçiyim
Kendine yariyorsun insafsiz
Korkudan kaçiyorum anlasana
Ben sana iyi sanslar diliyorum
Seni kendi yarim sanmistim bu defa
Yanildim oysa kandim senin yolunda
Siginti olmam asla senin ugruna
Hüzünleri dagittim bu defa
Bak beni sevemedin ah
Sen bana biz diyemedin ah
Arkamdan iz süremedin bak
Simdi ayrilik vakti geldi inan.
-
Gözünü açınca beni gördün yine,
Soru sorulunca çıkıp gittin yine.
İstemiyorsun,
Hissediyorum
Aldatıyorsun beni.
Bazıları çabuk bıkar,
Korkularım yoluna çıkar.
Kimselere kalp açamam,
Affedemem çok üzgünüm yar.
***
-
Bir isik gördüm ta içinde
Alip onu sevdim yeterince
Bize iyi geldi ince ince
Sevgiye benzedi son seferinde
Gördügüm sandim yalanmis
Sevdigim bildigim yalanmis
Gönlüme kattigim aciymis
Kapilip firtinaya uzanmis
Yasadigim yanima kar kalmis
Kapilip bir firtinaya uzanmis
Yasadigim yanima kar kalmis
Tuzaklar, tuzaklar
Tuzaklar, tuzaklar
-
Rüya gibi her hatira
Her yasanti bana
Ne bulduysa kaybetti
Gönül asktan yana
Ömür çiçek kadar narin
Bir gül kadar kisa
Aglama degmez hayat
Bu gözyaslarina
Her damla yas
Oyuk oyuk iz birakir kalbinde
Hayat sarap gibidir
Keder de var nese de
Ömür çiçek kadar narin
Bir gül kadar kisa
Aglama degmez hayat
Bu gözyaslarina