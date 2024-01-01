Kaldığımız Yerden Şarkı Sözleri
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Zeynep Talu
Kaldığımız Yerden
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Çocuk gibi
Ağladım çocuk gibi
Sarılıp yastığıma seni bekledim
Çocuk gibi
İnandım çocuk gibi
Ne yaparsan yap bana
Seni istedim
Hiç bir şey sormadım sana
Beni bırakma istedim
Korktum gidersin diye
Gidersin diye sustum
Korktum gerçeklerden
Veda etmenden korktum
Çocuk gibi
Ağladım çocuk gibi
Sarılıp yastığıma seni bekledim
Çocuk gibi
İnandım çocuk gibi
Ne yaparsan yap bana
Seni istedim
Senden bir şey beklemedim
Yalnız beni sev istedim
Kimle ne yaşadıysan beni unutma istedim
Uzak bir şehirde bile beni düşün her gece
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Bana yazdığın
Her şeyi okudum yeniden
Nasıl yakıp yıkmışız
Sevmek isterken
***
Günün solduğu
Hasretin kırıp döktüğü
Sözün bittiği yerdeyiz
Belki de bazen
***
Hiçbir şeyden bahsetmesen
Sadece özledim desen
Yeniden başlarız belki
Kaldığımız yerden
***
Öyle bir yazı ki bu
Silinmedi bize rağmen
Bizimki bitmeyen
Bir aşk hikayesi zaten
***
Günün solduğu
Hasretin kırıp döktüğü
Sözün bittiği yerdeyiz
Belki de bazen
***
Hiçbir şeyden bahsetmesen
Sadece özledim desen
Yeniden başlarız belki
Kaldığımız yerden
***
Öyle bir yazı ki bu
Silinmedi bize rağmen
Bizimki bitmeyen
Bir aşk hikayesi zaten
***
Hiçbir şeyden bahsetmesen
Sadece özledim desen
Yeniden başlarız belki
Kaldığımız yerden
***
Öyle bir yazı ki bu
Silinmedi bize rağmen
Bizimki bitmeyen
Bir aşk hikayesi zaten
***
Bana yazdığın
Her şeyi okudum yeniden
Nasıl yakıp yıkmışız
Sevmek isterken
-
Bir teselli ver, bir teselli ver
Yarattığın mecnuna bir teselli ver
*
Sevenin halinden sevenler anlar
Gel gör şu halimi bir teselli ver
Aramızda başka biri var ise
Tertemiz aşkımı bana geri ver
*
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
*
Bana ne gerek, bana ne gerek
Senin aşkından başka bana ne gerek
Aşkın zehir olsa yine içerim
Yolun ecel olsa korkmam geçerim
*
Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına gülüp geçerim
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
*
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
-