Zeynep Talu

Çocuk Gibi Ft Kürşat Başar Çocuk gibi Ağladım çocuk gibi Sarılıp yastığıma seni bekledim Çocuk gibi İnandım çocuk gibi Ne yaparsan yap bana Seni istedim Hiç bir şey sormadım sana Beni bırakma istedim Korktum gidersin diye Gidersin diye sustum Korktum gerçeklerden Veda etmenden korktum Çocuk gibi Ağladım çocuk gibi Sarılıp yastığıma seni bekledim Çocuk gibi İnandım çocuk gibi Ne yaparsan yap bana Seni istedim Senden bir şey beklemedim Yalnız beni sev istedim Kimle ne yaşadıysan beni unutma istedim Uzak bir şehirde bile beni düşün her gece

Kaldığımız Yerden Ft Kürşat Başar Bana yazdığın Her şeyi okudum yeniden Nasıl yakıp yıkmışız Sevmek isterken *** Günün solduğu Hasretin kırıp döktüğü Sözün bittiği yerdeyiz Belki de bazen *** Hiçbir şeyden bahsetmesen Sadece özledim desen Yeniden başlarız belki Kaldığımız yerden *** Öyle bir yazı ki bu Silinmedi bize rağmen Bizimki bitmeyen Bir aşk hikayesi zaten *** Günün solduğu Hasretin kırıp döktüğü Sözün bittiği yerdeyiz Belki de bazen *** Hiçbir şeyden bahsetmesen Sadece özledim desen Yeniden başlarız belki Kaldığımız yerden *** Öyle bir yazı ki bu Silinmedi bize rağmen Bizimki bitmeyen Bir aşk hikayesi zaten *** Hiçbir şeyden bahsetmesen Sadece özledim desen Yeniden başlarız belki Kaldığımız yerden *** Öyle bir yazı ki bu Silinmedi bize rağmen Bizimki bitmeyen Bir aşk hikayesi zaten *** Bana yazdığın Her şeyi okudum yeniden Nasıl yakıp yıkmışız Sevmek isterken