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7/24 Dinle Kaldığımız Yerden

Kaldığımız Yerden Şarkı Sözleri

Zeynep Talu Kaldığımız Yerden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Talu Kaldığımız Yerden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaldığımız Yerden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Talu

Zeynep Talu

Kaldığımız Yerden

  • Çocuk Gibi Ft Kürşat Başar

  • Sana Söz Verdim Ft Kürşat Başar

  • İki Masum Yalancı Ft Kürşat Başar

  • Her Şeyi Unut Ft Kürşat Başar

  • İstanbul Yorgun Ft Kürşat Başar

  • Kaldığımız Yerden Ft Kürşat Başar

  • Bir Teselli Ver Ft Kürşat Başar

  • Nerdesin Ft Kürşat Başar

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