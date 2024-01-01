Zeynep Talu

-
Penceremin perdesini havalandıran rüzgar
Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar
Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar
Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar
Yabancısın buralara nerelerden geliyorsun
Otur dinlen baş ucuma belli ki çok yorulmuşsun
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat
Anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana senin gibi esmeliyim
Anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana senin gibi esmeliyim
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat
Penceremin perdesini havalandıran rüzgar
Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar
Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar
Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar
Yabancısın buralara nerelerden geliyorsun
Otur dinlen baş ucuma belli ki çok yorulmuşsun
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat
Anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana senin gibi esmeliyim
Anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana senin gibi esmeliyim
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat
-
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
Aşk layık olanda kalmalı
-
Bir dokun, bin ah işit, bugünlerde böyleyim
İster kal, ister git tarifsiz kederdeyim
Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin
Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Aşk tanımaz gece gündüz birbirine katar gider
Ne bahar dinler, ne güz güze bahar katar gider
Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var
Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz..
-
Ümitsiz Günlerimde
Kendimle Avundum
İçimdeki Her Şeyi Yitirdim
Seni Buldum
Şimdi Ben
Senin Oluyormuş Gibiyim
***
Sıcak Geceler Gibi
Al Beni Kollarına Bu Gece
Dokunsalar Ağlayacak
Çocuk Gibiyim
Denizdeki Dalgaların Ucuna
Beni Sal Bu Gece
Her Yeni Gün Doğacak
Çocuk Gibiyim
***
Sıcak Geceler Gibi
Al Beni Kollarına Bu Gece
Dokunsalar Ağlayacak
Çocuk Gibiyim
Denizdeki Dalgaların Ucuna
Beni Sal Bu Gece
Her Yeni Gün Doğacak
Çocuk Gibiyim
***
Gibi Gibiyim Gibiyim
Gibi Gibi Gibiyim
Gibi Gibiyim Gibiyim
-
-
İster sev ister sevme ama dön artık
Uyanır uyanmaz düşüncemdesin
Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve
Onlarla beraber penceremdesin
Ah be bi tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi
Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin
Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil
Şimdi kim bilir nerelerdesin
Ah be bi tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
-
İçimi kemirir durur çok zaman
Olur olmaz bir yerde
Olur olmaz sorular
Açılır zaman zaman bir kapı
Olur olmaz bir yerden
Olur olmaz bir yere
Bir sinemanın önündeyim
Siyah beyaz bir film varmış
Annem babam beni çok severmiş
Ankara'dan abim gelmiş
Evde bir bayram havası
Annem babam beni çok severmiş
Dağılır duman duman bir ömür
Olur olmaz karşımda
Olur olmaz geceler
Karışır mesafeler o anda
Olur olmaz uzaklar
Olur olmaz kısalır
Kadıköy'den İstanbul'a
İlk avare akşamlar
Annem babam beni çok severmiş
Alnımda ergenlikler
İlk aşkı müjdelermiş
Annem babam beni çok severmiş
Bir sinemanın önündeyim
Siyah beyaz bir film varmış
Annem babam beni çok severmiş
Ankara'dan abim gelmiş
Evde bir bayram havası
Annem babam beni çok severmiş
Bir sinemanın önündeyim
Siyah beyaz bir film varmış
Annem babam beni çok severmiş
Ankara'dan abim gelmiş
Evde bir bayram havası
Annem babam beni çok severmiş
Annem babam beni çok severmiş
Annem babam beni çok severmiş
-
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Sevmiyorum dedim, yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun
-
Bir ses var içimde, seni fısıldar gibi
Nerden çıktın karşıma, yine neler başlar gibi
Hem güzel, hem değil, gözümde yaşlar gibi
***
Yine geceler ağır olacak sabaha kadar
Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar
***
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
***
Yine geceler ağır olacak sabaha kadar
***
Eski bir hikayeyi dinliyormuş gibiyim
Geçtiğim yollardan dönüyormuş gibiyim
Ben bu işin sonunu biliyormuş gibiyim
***
Yine geceler ağır olacak sabaha kadar
***
Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
***
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
***
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
-
Bugün içimde bir sıkıntı var
Sebebi belli anlatamam ki
Sen üzülme, havalardandır
***
Bugün içimde bir şey oldu
Bir tel vardı sanki o koptu
Sen üzülme, yasaklardandır
***
Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar
Bugün içimde söylenmiyor şarkılar
***
Lay li li lay li lay
Ley li li ley li ley
Loy li li loy li loy
Lay li li lay li lay
Ley li li ley li ley
Loy li li loy li loy
***
Bugün içimde bir sıkıntı var
Sebebi özledim seni
Sen üzülme uzaklardandır
***
Bugün içimde bir şey oldu
Bir gül vardı senki o soldu
Sen üzülme sıcaklardandır
***
Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar
Bugün içimde söylenmiyor şarkılar
***
Lay li li lay li lay
Ley li li ley li ley
Loy li li loy li loy
Lay li li lay li lay
Ley li li ley li ley
Loy li li loy li loy
***
Bugün içimde bir şey oldu
Bir tel vardı sanki o koptu
Sen üzülme sıcaklardandır
-
Görmesem daha iyiydi seni orada o gece
Aradan yıllar geçti silinmedin hafızamdan
Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar
Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar
Hatıralar unutulmaz
***
Duygularıma esir oluyorum seni görünce
İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince
Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim
Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim
***
Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar
Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar
Hatıralar unutulmaz
***
Duygularıma esir oluyorum seni görünce
İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince
Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim
Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim
***
Duygularıma esir oluyorum seni görünce
İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince
Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim
Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim
***
Gördüğüme sevindim
Gördüğüme sevindim
-
-
İkindi Vakitlerinde Akşam Safaları
Kapı Muhabbetlerinde Komşu Cefaları
Yan Gelip De Yattığım Taşlar
Sabaha Karşı Camlarda Sarhoş Nidaları
Etine Dolgun Dulların Genç Kız Edaları
Yem Verip Sevaplandığım Kuşlar.
***
Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim
Ağlıyoruz Ben Sessiz İstanbul Sessiz
Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim
Ağlıyoruz Ben Sensiz İstanbul Sensiz
***
Duvarlardan Silinmiş Elin Tenin Kokun
Besbelli Unutulmuş Yolu İstanbul’un
Selamı Kesti Arkadaşlar
Ağlarım Odalarda Ben Kendi Halime
Sen Karşı Kıyılarda İstanbul Nafile
Böyle Mi Biterdi Eski Aşklar
***
Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim
Ağlıyoruz Ben Sessiz İstanbul Sessiz
Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim
Ağlıyoruz Ben Sensiz İstanbul Sensiz
-
Belki bir şarkının her sesinde
Belki bir sahil meyhanesinde
Belki de içtiğim sigaranın dumanısın
***
Bir yıldız gökte kayıp giderken
Islak bir yolda yalnız yürürken
Bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın
***
Geçmiş değil bugün gibi
Yaşıyorum hala seni
Sen hep benim yanımdasın
***
Gündüzümde gecemdesin
Çalınmasın söylenmesin
Sen benim şarkılarımsın
***
Sanki hiç gitmemiş hep var gibi
Bir sırrı herkesten saklar gibi
Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın
***
Beni birşeylerden aklar gibi
Koparmadan çiçek koklar gibi
Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın
***
Geçmiş değil bugün gibi
Yaşıyorum hala seni
Sen hep benim yanımdasın
Gündüzümde gecemdesin
Çalınmasın söylenmesin
Sen benim şarkılarımsın
***
Geçmiş değil bugün gibi
Yaşıyorum hala seni
Sen hep benim yanımdasın
Gündüzümde gecemdesin
Çalınmasın söylenmesin
Sen benim şarkılarımsın
***
Geçmiş değil bugün gibi
Yaşıyorum hala seni
Sen hep benim yanımdasın
Gündüzümde gecemdesin
Çalınmasın söylenmesin
Sen benim şarkılarımsın
Geçmiş değil bugün gibi
Yaşıyorum hala seni
Sen hep benim yanımdasın
Gündüzümde gecemdesin
Çalınmasın söylenmesin
(Sen benim)
(Sen benim)
Sen benim şarkılarımsın