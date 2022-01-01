×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Zeynep Uğurlu
Zeynep Uğurlu
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Yaptımsa İstedim Yaptım
Zeynep Uğurlu
03:05
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yeşim Dosdoğru
Besteci:
Yusuf Bütünley
Şikayet Et
02
Yağ Satarım Bal Satarım
Zeynep Uğurlu
03:55
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yeşim Dosdoğru
Besteci:
Halis Bütünley-Zeynep Yuri Riyadcenko
Şikayet Et
03
Kumsal Valsi
Zeynep Uğurlu
04:40
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erhan Güleryüz
Besteci:
Erhan Güleryüz
Şikayet Et
04
Nazlı Sevgilim
Zeynep Uğurlu
04:02
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Saro Secikyan
Besteci:
Saro Secikyan
Şikayet Et
05
Takıl Bana
Zeynep Uğurlu
03:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cenk Bütünley
Besteci:
Yusuf Bütünley
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Albümler
Sus Konuşma
Zeynep Uğurlu
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git