Sus Konuşma Şarkı Sözleri
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Zeynep Uğurlu
Sus Konuşma
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Rüyalar onsuz olmasın
Masallar onsuz kalmasın
Mevsimler hiç kış olmasın
Solmasın çiçeklerim
Bir daha gece olmasın
Dört duvar gizli kalmasın
Dolansın her dilden dile
Yormasın şu kalbimi
Beklerim hep yollarını
Beni saran kollarını
Estirdiğin rüzgarını
Aşkın yangınını
Nazlı sevgilim
Bak ben sensizim
Maziyi bırakta gel
Ben sensiz neylerim
Dinle sevgilim
Aşksız biriyim
Bu ceza bana yeter
Ver ellerini seveyim
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Yağ satarım, bal satarım,
Ustam ölmüş, ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır,
Satsam on beş liradır.
Zam-bak Zum-bak
Dön arkana iyi bak.
Yağ satarım, bal satarım,
Ustam ölmüş, ben satarım.
Alacağına, vereceğine
Bir kaşık ayran
Yarın sabah bayram.
-
Bu gözler senin değil
Bu sözler senin değil
Bende kor ateş hala
Sendeki insaf değil
Bu günah benim değil
Bu nefret benim değil
Bende kor ateş hala
Sendeki insaf değil
İçimde bir ben sensiz ölüyor
Direnmek istesem de kalbim dinlemiyor
Karşı konmaz bu tutkuyla yanıyor
Dudaklarım yanlız senin, seni istiyor
Son bir şans daha versen
Yanlış varsa yok etsem
Bir rastlantıymış gibi
Bana, geriye dönsen
Kaçarım, ışıklarından bu şehrin
Sensiz olmuyor
Geceler gündüzlere bağlandı
Sensiz olmuyor
Sorarım bir bahar daha yaşanır mı
Sensiz olmuyor
Göz yaşlarım kalbimden akan kanım canım
Sensiz olmuyor
Seni içiyorum
Seni görüyorum nereye baksam
Ne kadar yakınsın of
O kadar uzak
Eskisi gibi o sevgiyle yüzüme baksan
Korkmasam
-
-
Mavileşirdi gözlerin hani
Boğazda akşam saatleri
Martılar kederli
Vapurlar kederli
Aşıklar derbederdi
Martılar kederli
Vapurlar kederli
Radyoda kumsal valsi
Aşığım ben hala aşığım sana
Şarkılar ağlıyor sensiz yıllara
Sevgilim herşeyim tek benimdin sen
Mevsimler geçse de aşığım hala
Yine bana dönsen ne olur
Yine sevsen ne olur yar
-
Deli akti, o an kanim
Gözüm fildir donakaldim
Elim sende gözüm onda
Akil dersen yok hiç basta…
Fesat cinler beni sardi
Yasanmali, yasanmali!
Beni affet, bu bir afet
Seninle belki birgün biryerde.
Gözler ölümüne deger
Yandim edebine kandim
Eyvah! Tövbeler üstüne
Yanlis bir sey yaptim yine
Yaptimsa istedim yaptim
Adima bir günah da yazdim
Üzülmem gerek simdi,
Hadi gel yine üz beni.
-
Dönmeyi bilmesen de
Şarkımı gizlesen de
Sevmeyi bilmesen de
Şarkım tam yerin de
Güllere gülmesen de
***
Dünlere dönmesen de
Düşleri görmesen de
Şarkım tam yerinde
Bir gülüm olsa, ona doysam
Ateşleri görmez olsam
Sarılsam dünü duymaz olsam
Güneşleri sevmez olsam
-
Mavileşirdi gözlerin hani
Boğazda akşam saatleri
Martılar kederli
Vapurlar kederli
Aşıklar derbederdi
Martılar kederli
Vapurlar kederli
Radyoda kumsal valsi
Aşığım ben hala aşığım sana
Şarkılar ağlıyor sensiz yıllara
Sevgilim herşeyim tek benimdin sen
Mevsimler geçse de aşığım hala
Yine bana dönsen ne olur
Yine sevsen ne olur yar
-
-
Bu gözler senin değil
Bu sözler senin değil
Bende kor ateş hala
Sendeki insaf değil
Bu günah benim değil
Bu nefret benim değil
***
Bende kor ateş hala
Sendeki insaf değil
İçimde bir ben sensiz ölüyor
Direnmek istesem de kalbim dinlemiyor
Karşı konmaz bu tutkuyla yanıyor
Dudaklarım yanlız senin, seni istiyor
Son bir şans daha versen
Yanlış varsa yok etsem
Bir rastlantıymış gibi
Bana, geriye dönsen