Sendeki İnsaf Değil Şarkı Sözleri
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Zeynep Uğurlu
Sendeki İnsaf Değil
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Bu gözler senin değil
Bu sözler senin değil
Bende kor ateş hala
Sendeki insaf değil
Bu günah benim değil
Bu nefret benim değil
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Bende kor ateş hala
Sendeki insaf değil
İçimde bir ben sensiz ölüyor
Direnmek istesem de kalbim dinlemiyor
Karşı konmaz bu tutkuyla yanıyor
Dudaklarım yanlız senin, seni istiyor
Son bir şans daha versen
Yanlış varsa yok etsem
Bir rastlantıymış gibi
Bana, geriye dönsen