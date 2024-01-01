Zeynep Uğurlu

Bu gözler senin değil Bu sözler senin değil Bende kor ateş hala Sendeki insaf değil Bu günah benim değil Bu nefret benim değil *** Bende kor ateş hala Sendeki insaf değil İçimde bir ben sensiz ölüyor Direnmek istesem de kalbim dinlemiyor Karşı konmaz bu tutkuyla yanıyor Dudaklarım yanlız senin, seni istiyor Son bir şans daha versen Yanlış varsa yok etsem Bir rastlantıymış gibi Bana, geriye dönsen