Zeynep Uğurlu

Sensiz Olmuyor Bu gözler senin değil Bu sözler senin değil Bende kor ateş hala Sendeki insaf değil Bu günah benim değil Bu nefret benim değil Bende kor ateş hala Sendeki insaf değil İçimde bir ben sensiz ölüyor Direnmek istesem de kalbim dinlemiyor Karşı konmaz bu tutkuyla yanıyor Dudaklarım yanlız senin, seni istiyor Son bir şans daha versen Yanlış varsa yok etsem Bir rastlantıymış gibi Bana, geriye dönsen Kaçarım, ışıklarından bu şehrin Sensiz olmuyor Geceler gündüzlere bağlandı Sensiz olmuyor Sorarım bir bahar daha yaşanır mı Sensiz olmuyor Göz yaşlarım kalbimden akan kanım canım Sensiz olmuyor Seni içiyorum Seni görüyorum nereye baksam Ne kadar yakınsın of O kadar uzak Eskisi gibi o sevgiyle yüzüme baksan Korkmasam

Yağ Satarım Bal Satarım Yağ satarım, bal satarım, Ustam ölmüş, ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır, Satsam on beş liradır. Zam-bak Zum-bak Dön arkana iyi bak. Yağ satarım, bal satarım, Ustam ölmüş, ben satarım. Alacağına, vereceğine Bir kaşık ayran Yarın sabah bayram.

Kumsal Valsi Mavileşirdi gözlerin hani Boğazda akşam saatleri Martılar kederli Vapurlar kederli Aşıklar derbederdi Martılar kederli Vapurlar kederli Radyoda kumsal valsi Aşığım ben hala aşığım sana Şarkılar ağlıyor sensiz yıllara Sevgilim herşeyim tek benimdin sen Mevsimler geçse de aşığım hala Yine bana dönsen ne olur Yine sevsen ne olur yar

Yaptımsa İstedim Yaptım Deli akti, o an kanim Gözüm fildir donakaldim Elim sende gözüm onda Akil dersen yok hiç basta… Fesat cinler beni sardi Yasanmali, yasanmali! Beni affet, bu bir afet Seninle belki birgün biryerde. Gözler ölümüne deger Yandim edebine kandim Eyvah! Tövbeler üstüne Yanlis bir sey yaptim yine Yaptimsa istedim yaptim Adima bir günah da yazdim Üzülmem gerek simdi, Hadi gel yine üz beni.

Nazlı Sevgilim Rüyalar onsuz olmasın Masallar onsuz kalmasın Mevsimler hiç kış olmasın Solmasın çiçeklerim Bir daha gece olmasın Dört duvar gizli kalmasın Dolansın her dilden dile Yormasın şu kalbimi Beklerim hep yollarını Beni saran kollarını Estirdiğin rüzgarını Aşkın yangınını Nazlı sevgilim Bak ben sensizim Maziyi bırakta gel Ben sensiz neylerim Dinle sevgilim Aşksız biriyim Bu ceza bana yeter Ver ellerini seveyim

Dönmeyi Bilmesende Dönmeyi bilmesen de Şarkımı gizlesen de Sevmeyi bilmesen de Şarkım tam yerin de Güllere gülmesen de *** Dünlere dönmesen de Düşleri görmesen de Şarkım tam yerinde Bir gülüm olsa, ona doysam Ateşleri görmez olsam Sarılsam dünü duymaz olsam Güneşleri sevmez olsam

Hayırsızım Mavileşirdi gözlerin hani Boğazda akşam saatleri Martılar kederli Vapurlar kederli Aşıklar derbederdi Martılar kederli Vapurlar kederli Radyoda kumsal valsi Aşığım ben hala aşığım sana Şarkılar ağlıyor sensiz yıllara Sevgilim herşeyim tek benimdin sen Mevsimler geçse de aşığım hala Yine bana dönsen ne olur Yine sevsen ne olur yar