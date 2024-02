Zeynep Uğurlu

Ne öncesi ne sonrası Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana Ne lalesi ne goncası Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana Derken terk ettin gittin severken Kaldım bir başıma derken Sebepsiz gittin çok erken Kıyamet koptu içimde, ah Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Ne öncesi ne sonrası Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana Ne lalesi ne goncası Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana Derken terk ettin gittin severken Kaldım bir başıma derken Sebepsiz gittin çok erken Kıyamet koptu içimde, ah Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden