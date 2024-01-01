Gücüm Yetene Kadar Şarkı Sözleri
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Zeynep
Gücüm Yetene Kadar
-
İstiyor yol yolunda öleyim
Anlamıyor ki ben hep böyleydim
Değişemem yolunda ölemem
Onun için çeki düzen veremem
***
Yok öyleymiş yok böyleymiş
Bide bitirirmiş çeker gitermiş
Giderse gitsin biterse bitsin
Ama şunu bilsin dönüş yok aşka
Af yok, içimde zerre kadar
Güven yok, sana inanmıyorum
Şans yok, yüreği ağlatanı
Aşka layık görmüyorum
-
Kervanım geçer Tuna'dan sarı manolim
Kılavuzum Atina'dan sarıl ben öliim
Arnavut kaldırımında çalım satarım
Gezme ceylanvari gezme alır kaçarım
*
Sari manolim, sarı manolim
Sarıl ben ölim eleni sarıl ben ölim
*
Meriç'ten Gülmülcice'ye varılır sanma
Yaban gülü kolayına derilir sanma
Kandilli'den esen yere yelken açarım
Bakma ceylanvari bakma alır kaçarım
-
Şafak söktü yine sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
Şafak söktü yine sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
*
Çağırırım sunam sesim duyulmaz
Uyan sunam uyan derin uykudan
Çağırırım sunam sesim duyulmaz
Uyan sunam uyan derin uykudan
*
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan sunam derin uykudan
*
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan sunam derin uykudan
*
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
*
Dilerim Allah'tan sızlasın için
Uyan sunam uyan derin derin uykudan
Dilerim Allah'tan sızlasın için
Uyan sunam uyan derin derin uykudan
*
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan sunam derin uykudan
*
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halimden
Uyan sunam derin uykudan
-
Uykuda mısın sevgili yarim uyan, uyan
Aç pencereni göreyim yüzünü uyan, uyan
Aç pencereni göreyim yüzünü uyan, uyan
*
Aman yar, canım yar
Sabah olmadan aman uyan, uyan
*
Aman yar, canım yar
Sabah olmadan aman uyan, uyan
*
Horozlar ötmeden, gün ışımadan uyan, uyan
Aç pencereni göreyim gül yüzünü uyan, uyan
Eller duymadan usul usul bana gel, bana gel
*
Aman yar, canım yar
Sabah olmadan aman uyan, uyan
Aman yar, canım yar
Sabah olmadan aman uyan, uyan
-
Ah güneş burada da var
Ta ki batana kadar
Yıldızlar yine parlar
Şafak atana kadar
Yıldızlar yine parlar
Şafak atana kadar
***
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
***
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
***
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
***
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
***
Ah bir yağmur ki dinmiyor
Fener söndü yanmıyor
Yüreğim dayanmıyor
Hasret bitene kadar
Yüreğim dayanmıyor
Hasret bitene kadar
***
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
***
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
***
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
***
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
***
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
***
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar
***
Bilsen şimdi nerdeyim
Çılgın gecelerdeyim
Uzun bir seferdeyim
Gücüm yetene kadar
***
Gonca güllerim vardı
Burcu, burcu kokardı
Rengi soldu sarardı
Sevip tutana kadar