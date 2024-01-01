Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz * Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan * Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için * Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin derin uykudan Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan

Ah güneş burada da var Ta ki batana kadar Yıldızlar yine parlar Şafak atana kadar Yıldızlar yine parlar Şafak atana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Ah bir yağmur ki dinmiyor Fener söndü yanmıyor Yüreğim dayanmıyor Hasret bitene kadar Yüreğim dayanmıyor Hasret bitene kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar *** Bilsen şimdi nerdeyim Çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim Gücüm yetene kadar *** Gonca güllerim vardı Burcu, burcu kokardı Rengi soldu sarardı Sevip tutana kadar