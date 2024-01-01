Ah Memedim Git aslanım, git Ardında bir Allah, bir de ben varım Git Kendini dağ gibi hisset Gözün arkada kalmasın, yaşla dolmasın Ah, biliyorum, meraktasın Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Git aslanım, git Ardında bir Allah, bir de ben varım Git Kendini dağ gibi hisset Sızım sızım ağlasam da, aldırma Ah, biliyorsun, meraktayım Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim

Al Beni Al beni al yanına Kollarının arasına al sakla Elele yan yana Beni de al götür senin dünyana *** Kim ne derse desin sakın inanma Aşkın yeter de artar bana *** Güç gelir hayat diye sen hiç korkma Ben de koşarım yardımına *** Sen erkeksin ben de senin kadının Varlığı yokluğu da paylaşırım Sevginle zenginim Aşk ortağınım

Çapkın Satıcı Neden güldüm bilmem o tatlı sözlere Nasıl kandım birden o yeşil gözlere Güneş gibi çarptı bakınca yabancı Halimden anladı *** Soramadım ona nerden geldin diye Hiç sormadan bana girdi kalbime Ben melek sandım çaldı aşkımı Bir gönül hırsızı *** Nasıl kandım, nerden inandım *** O bir çapkın satıcı, ben bir gönül alıcı Aldım o zalimden günahları ahları Oldum gönül kırıcı kattım tatlıya acı Zehir ettim kendime bu hayatı

Dert Bende Derman Sende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Sev demem sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem Nerelerdeydin sevgilim Seni kader mi sakladı Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı

İnanmam Uzakta gördüğüm yüz benim mi Birin arayan gözlerim mi Yalvaran boş kalan ellerim mi İnanmam olamaz inanmam *** Bu yollar bu çıkmaz kaderim mi Yanımda ağlayan ses benim mi Şu giden yabancı sevgilim mi İnanmam olamaz inanmam *** Birden nasıl oldu değişti Her şey bir başka renkti Mavi toz pembe yemyeşildi Gördüğüm rüya bu değildi. *** İçinden yıkılan eserim mi Kendini kandıran sözlerim mi Gelmesin son günüm bekledim mi İnanmam olamaz inanmam. *** Birden nasıl oldu değişti Her şey bir başka renkti Mavi toz pembe yemyeşildi Gördüğüm rüya bu değildi.

Kimler Geldi Kimler Geçti Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun İçmeden hatıralardan sarhoş musun Ellerin sanki bak hala ellerimde yanıyor Duyuyor musun *** Dostlar seni söylüyor sahi mutsuz musun Bu yolda dönüş yok sen bilmiyor musun Her şey gönlünce olmaz demiştim sana Kaderden kaçılmaz görüyorsun *** Kimler geldi hayatımdan kimler geçti Hiçbirisi hasretini gidermedi En güzeli senin kadar senin kadar sevilmedi Kimler geldi kimler geçti *** Korkma bu akşam gelip çalmam kapını Başkası paylaşıyor alın yazımı Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkımı Söylüyorum şarkını *** Kimler geldi hayatımdan kimler geçti Hiçbirisi hasretini gidermedi En güzeli senin kadar senin kadar sevilmedi Kimler geldi kimler geçti.

Nasılsın İyi Misin Tri lay lay li tri lay lay li Tri lay lay li tri lay lay la *** Nasılsın iyi misin Sorarsam söyler misin Yabancı sen kimsin Çağırsam gelir misin *** Tri lay lay li tri lay lay li Tri lay lay li tri lay lay la *** Sen başka ben başka Doğuştan nerelisin Saz başka söz başka Buradan değil misin *** Tri lay lay li tri lay lay li Tri lay lay li tri lay lay la. *** Yerinden yurdundan olursan ister misin Aşkında çalarsam oynarsan sen bizdensin. *** Tri lay lay li tri lay lay li Tri lay lay li tri lay lay la.

Sana Ne Kime Ne Laylaylay lay lala lalallay Laylaylay lay lala lalallay Laylaylay lay lala lalallay Laylaylaylom *** Hiç rahat yok mu bana Şu yalancı dünyada Kimin ne hakkı var ki Karışır hayatıma Hesap soramaz bana Kim çıkarsa karşıma Kimin ne hakkı var ki Karışır hayatıma *** Hür doğdum hür yaşarım Kime ne kime ne Kölemiyim sana ben Sana ne sana ne Zararım kendime Kime ne kime ne Sen bak kendi derdine Sana ne sana ne *** Laylaraylay lalaraylala Ray laylaylay lara lala lala Ra lalaylay ralala lalaram *** Bu kalp benim değil mi Severim severim Canım nasıl isterse Gezer eğlenirim *** Her günüm mutlu benim Kim ne derse desin Canım nasıl isterse Gezer eğlenirim *** Hür doğdum hür yaşarım Kime ne kime ne Kölemiyim sana ben Ay sana ne sana ne Zararım kendime Kime ne kime ne Sen bak kendi derdine Sana ne sana ne. *** Laylayla laylaraylay lalaraylala Ray laylaylay lara lala lala Ra lalaylay ralala lalaram. *** Hür doğdum hür yaşarım Kime ne kime ne Kölemiyim sana ben Ay sana ne sana ne Zararım kendime Kime ne kime ne Sen bak kendi derdine Sana ne sana ne. *** Laylayla laylaraylay lalaraylala Ray laylaylay lara lala lala Ra lalaylay ralala lalaram...

Sana Neler Edeceğim Çoktandır anladım senin gözün dışarda Eskisi gibi bağlı değilsin bana Gelmem bu oyuna bırakmam yanına Ne işler açarım başına *** Seveceğim gezeceğim Görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla Hakkından geleceğim senin *** Ne hayrın dokunur ne bir şey umulur Başkası sende bilmem ki ne bulur Elinden uçanla bir kaçan kurtulur Bugün seversin yarın unutur *** Seveceğim gezeceğim Görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla Hakkından geleceğim senin *** Kolla kendini sıra bana geldi Kadının fendi erkekleri yendi Bak zaman değişti sabırlar tükendi Yalvarmak çok eskidendi. *** Seveceğim gezeceğim Görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla Hakkından geleceğim senin.