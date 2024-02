Seni bir söz mü Cennet mi Bir yağmur bir aynamı Bilmem neye benzetsem Kalbinin mecaz bitmeli Gözlerinde hayat sesini Bilmem nasıl dinlese Her geceye yasaklandık Her gün aşk ile tımarlandık Bir daha bir daha tatlandık Çok iyi gidiyor Her öpüşün bir başlangıç Yormadan aşkı hep uslandı Her ikimizin de payı var bak Mutluluk boy veriyor Sen alışkanlık değilsin Aşk odamın evimsin Tozlu havam içinde saf güneşimsin Bitebiliyor zaman sızım Bu ne yanan sanki kömür Olsa elinde binlercesi Hep sana bölünür Seni bir söz mü Cennet mi Bir yağmur bir ayna mı Bilmem Neye benzetsem Her öpüşün bir başlangıç Yormadan aşkı hep uslandı Her ikimizin de payı var bak Mutluluk boy veriyor Sen alışkanlık değilsin Aşk odamım evimsin Tozlu havam içinde saf güneşimsin Bitebiliyor zaman sızım Bu ne yanan sanki kömür Olsa elinde binlercesi Hep sana bölünür