Canlı Heyecanlı Rmx Hiç bitmez mi sandın Bu gençliği geçmez mi sandın Çok boş hayallere daldın Şimdi yalnız mı kaldın Hiç bitmez mi sandın Bu gençliği geçmez mi sandın Çok boş hayallere daldın Şimdi yalnız mı kaldın Hadi tatlım çok yalnız kaldım Sıkıyorsun her şeyi görüyor çok biliyorsun Bende belki doğru belki yanlış Sende kafama göre takılıyorum Canlı heyecanlı delikanlı Tatlı mı tatlı belalı Canlı heyecanlı kararlı Kalbimi çok kırıyorsun Canlı heyecanlı delikanlı Tatlı mı tatlı belalı Canlı heyecanlı delikanlı Gözlerinden öpüyorum Hiç bitmez mi sandın Bu gençliği geçmez mi sandın Çok boş hayallere daldın Şimdi yalnız mı kaldın Hadi tatlım çok yalnız kaldım Sıkıyorsun her şeyi görüyor çok biliyorsun Bende belki doğru belki yanlış sende Kafama göre takılıyorum Canlı heyecanlı delikanlı Tatlı mı tatlı belalı Canlı heyecanlı kararlı Kalbimi çok kırıyorsun Canlı heyecanlı delikanlı Tatlı mı tatlı belalı Canlı heyecanlı delikanlı Gözlerinden öpüyorum Canlı heyecanlı delikanlı Tatlı mı tatlı belalı Canlı heyecanlı kararlı Kalbimi çok kırıyorsun Canlı heyecanlı delikanlı Tatlı mı tatlı belalı Canlı heyecanlı delikanlı Gözlerinden öpüyorum Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum...

Kutlama Bu iş çoktan bitmiş Benim canım yanmış canım Senin şeklin değişmiş Ruhunun şeytan tüyü Sen gibi şeytana güzel Ben aşkı uzay gibi bilirim Seversem sendeyim.com cihanı gezer Hiçbir ayrılık tesadüf değil Tahsili de olmuyor ki aşkın Kaybettiğin zamana yazık Kalmadı korkaktan farkın Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Yıkamaz gelse Mimar Sinan Hiçbir ayrılık tesadüf değil Tahsili de olmuyor ki aşkın Kaybettiğin zamana yazık Kalmadı korkaktan farkın Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Açık ara farklıyız canım…

Sonumuz Belli Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim

Aşkım Kapında Çok mu zor gelir sen bana zehir Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir Çok mu zor gelir sen bana zehir Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir Sen sevemeyen kıymet bilmeyen Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen Sen sevemeyen kıymet bilmeyen Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen Kovsan da kovmasan da aşkım kapında Olsan da olmasan da sensin bu dünya Ben elden daha yabancı kaldım yanında *** Yaktın yar en derinden beni yok sayma Çok mu zor gelir sen bana zehir Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir Çok mu zor gelir sen bana zehir Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir Sen sevemeyen kıymet bilmeyen Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen Sen sevemeyen kıymet bilmeyen Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen Kovsan da kovmasan da aşkım kapında Olsan da olmasan da sensin bu dünya Ben elden daha yabancı kaldım yanında Yaktın yar en derinden beni yok sayma

Sonumuz Belli Remix Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim

Kutlama Rmx Bu iş çoktan bitmiş Benim canım yanmış canım Senin şeklin değişmiş Ruhunun şeytan tüyü Sen gibi şeytana güzel Ben aşkı uzay gibi bilirim Seversem sendeyim.com cihanı gezer Hiçbir ayrılık tesadüf değil Tahsili de olmuyor ki aşkın Kaybettiğin zamana yazık Kalmadı korkaktan farkın Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Yıkamaz gelse Mimar Sinan Hiçbir ayrılık tesadüf değil Tahsili de olmuyor ki aşkın Kaybettiğin zamana yazık Kalmadı korkaktan farkın Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Sana göre bu kaçış kutlama Bana göre çok ucuz bu havan Öyle kolay mı çelikten bu kalp Yıkamaz gelse Mimar Sinan Açık ara farklıyız canım…