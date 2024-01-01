Cennetten Kovuldum Güneşim soluyor ayazlarda,içim ürperiyor Ne yüzüm gülüyor yolunda,ne yapsam olmuyor Bir gemi kalkıyor içimden,meçhule gidiyor Yüzüyor bilinmez uzaklara,canımı yakıyor *** Uğrunda ölüm bile bana kolay Karşısında dururum Varsın böyle geçse de bütün ömür Kendimi avuturum *** Kalakaldım kışın ortasında yine Yine aldandım sonunu bile bile Cennetten kovuldum isyan ede ede Hiç utanmıyorum

Bana da Sıra Gelecek Gitme dur diye dur diye diye Peşinden çaresiz geliyorum Her şey eskisi gibi olur diye Uğraşıp duruyorum *** Bende çok geç anladım Seni ne zaman kaybediyorum Sen ya da bir başkası Artık kimse istemiyorum *** Yine bahar gelecek Bu yağmur dinecek *** Sızlamam boşuna Bana da sıra gelecek *** Bu sana son sözüm olur inan Yüreğimi alır çeker giderim Sensiz geçen kara gecelerin Acısını içimde hapsederim *** Yüreğime almıştım seni Düşlerime sarmıştım seni Sen istesen de unutamazsın beni Elveda elveda

Af Yok İstiyor yol yolunda öleyim Anlamıyor ki ben hep böyleydim Değişemem yolunda ölemem Onun için çeki düzen veremem *** Yok öyleymiş yok böyleymiş Bide bitirirmiş çeker gitermiş Giderse gitsin biterse bitsin Ama şunu bilsin dönüş yok aşka Af yok, içimde zerre kadar Güven yok, sana inanmıyorum Şans yok, yüreği ağlatanı Aşka layık görmüyorum

Denize Düşen Yılana Sarılırmış Denize düşen yılana sarılırmış Ne yazık sonun da hep yanılınırmış Ne kadar çabuk geçiyor zaman Daha zamanı durduran olmamış Denize düşen yılana sarılırmış Ne yazık sonun da hep yanılınırmış Ne kadar çabuk geçiyor zaman daha *** Zamanı durduran olmamış Bu ilk değil bilmem neden Düşüyorum tuzağına neler çektim Neler geldi bu akılsız başıma Bu ilk değil bilmem neden Düşüyorum tuzağına neler çektim Neler geldi bu akılsız başıma *** Söyle kaç kez denedim dürüst olmayı Söyle kaç kez denedim aşkı bulmayı Söyle kaç kez denedim dürüst olmayı Söyle kaç Kez denedim aşkı bulmayı

Süslü Tuzak Aşk diyorlar ablacım onun adına Düpe düz şeytan işidir Kapılıp gidersen süs tuzağına En tehlikeli olanın işidir Elini veren kolunu kaptırır Adamı alır muma çevirir İnsanı kemirir kemirir bitirir Sonra başa gelen çekilir *** Aşk diyorlar ablacım onun adına Düpe düz şeytan işidir *** Kapılıp gidersen süs tuzağına En tehlikeli olanın işidir Elini veren kolunu kaptırır Adamı alır muma çevirir İnsanı kemirir kemirir bitirir Sonra başa gelen çekilir *** Elini veren kolunu kaptırır Adamı alır muma çevirir İnsanı kemirir kemirir bitirir Sonra başa gelen çekilir *** Elini veren kolunu kaptırır Adamı alır muma çevirir İnsanı kemirir kemirir bitirir Sonra başa gelen çekilir

Yirmisinde İhtiyar Ne kadar astı bir aslı gençliğim Onu hiç düşünmeden harcadın Ne acılardan günahlardan geçtim Yutkundum hepsinin buruk tadın Kalp kırmak eğer hünerse Gurur duy kendinle Canımı yaktığın yeter bırak beni benimle Ben oldum yirmisinde ihtiyar Sen ol ellerle mesut bahtiyar Sorarım acısı sanki aşklar Yokum ben bu oyunda bensiz kal Kalp kırmak eğer hünerse Gurur duy kendinle Canımı yaktığın yeter bırak beni benimle Ben oldum yirmisinde ihtiyar Sen ol ellerle mesut bahtiyar Sorarım acısı sanki aşklar Yokum ben bu oyunda bensiz kal Ben oldum yirmisinde ihtiyar Sen ol ellerle mesut bahtiyar Sorarım acısı sanki aşklar Yokum ben bu oyunda hoşçakal

Göz Göre Göre Bir arasan bir aramazsın Yaramazsın çok yaramazsın Göz göze gelince bakışınca İçim yanar sen beni baştan çıkarırsın Sen ne sandım aa canım Senden daha sürürsüyle var Ben gibi arasan bulamazsın Benden başka bir benmi var göz göre göre Bir can geliyor ama senin umrunda değil Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi senin umrunda değil Her gece uykularım kaçıyor sabrımı zorlama Haddini bil fazla naz aşık usandırıyor Bir yere yaz onuda bil Bir arasan bir aramazsın Yaramazsın çok yaramazsın Göz göze gelince bakışınca İçim yanar sen beni baştan çıkarırsın Sen ne sandım aa canım Senden daha sürürsüyle var Ben gibi arasan bulamazsın Benden başka bir benmi var göz göre göre Bir can geliyor ama senin umrunda değil Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi senin umrunda değil Her gece uykularım kaçıyor sabrımı zorlama Haddini bil fazla naz aşık usandırıyor Bir yere yaz onuda bil

Yıkıl Karşımdan yıkıl yıkıl karşımdan dağlar yerinde kalsın. çekil çekil yolumdan hayat zarını atsın ağlamazdım kirpiğimde yaş olsaydın. sakınmazdım gözümde çöp olsaydın. gocunmazdım ah yaramda ki kan olsaydın, sana ben haram mıydım ki helaline gittin. yıkıl yıkıl karşımdan dağlar yerinde kalsın. çekil çekil yolumdan hayat zarını atsın. inanmazdım gözümle görmeseydim anlamazdım dokunmazdım ayrılığa sızlamazdım sitemkar olmasaydım gönülden vurmasaydın ben asla ayrılmazdım. yıkıl yıkıl karşımdan dağlar yerinde kalsın çekil çekil yolumdan hayat zarını atsın

Yana Yakıla bilseysim yüreğime seni almazdım yar hayatımda gözyaşımı sana dökmezdim yar bilseydim yüreğime seni almazdım yar hayatımda gözyaşımı sana dökmezdim yar ama yalan değil nede güzel gülümserdin yar bu kadın seni bilmem ki nasıl unutur ama yalan değil nede güzel gülümserdin yar bu kadın seni bilmemki nasıl unutur yana yakına yine utana sıkına hergece aglıyorum resmine bakıp ona dokuna dokuna senle sabahlıyorum bilseydim gözlerine hiç bakmazdım yar yarım kalmış sözlerine hiç kanmazdım yar bilseydim gözlerine hiç bakmazdım yar yarım kalmış sözlerine hiç kanmazdım yar inan alışamadım beni bir tek sen anladın yar bu kadın seni bilmemki nasıl unutur inan alışamadım beni bir tek sen anlardın yar yana yakına yine utana sıkına hergece aglıyorum resmine bakıp ona dokuna dokuna senle sabahlıyorum