Yıkıl Şarkı Sözleri
Zeynep Yıkıl şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Yıkıl şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıkıl sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Denize düşen yılana sarılırmış
Ne yazık sonun da hep yanılınırmış
Ne kadar çabuk geçiyor zaman
Daha zamanı durduran olmamış
Denize düşen yılana sarılırmış
Ne yazık sonun da hep yanılınırmış
Ne kadar çabuk geçiyor zaman daha
***
Zamanı durduran olmamış
Bu ilk değil bilmem neden
Düşüyorum tuzağına neler çektim
Neler geldi bu akılsız başıma
Bu ilk değil bilmem neden
Düşüyorum tuzağına neler çektim
Neler geldi bu akılsız başıma
***
Söyle kaç kez denedim dürüst olmayı
Söyle kaç kez denedim aşkı bulmayı
Söyle kaç kez denedim dürüst olmayı
Söyle kaç Kez denedim aşkı bulmayı
-
Gitme dur diye dur diye diye
Peşinden çaresiz geliyorum
Her şey eskisi gibi olur diye
Uğraşıp duruyorum
***
Bende çok geç anladım
Seni ne zaman kaybediyorum
Sen ya da bir başkası
Artık kimse istemiyorum
***
Yine bahar gelecek
Bu yağmur dinecek
***
Sızlamam boşuna
Bana da sıra gelecek
***
Bu sana son sözüm olur inan
Yüreğimi alır çeker giderim
Sensiz geçen kara gecelerin
Acısını içimde hapsederim
***
Yüreğime almıştım seni
Düşlerime sarmıştım seni
Sen istesen de unutamazsın beni
Elveda elveda
-
İstiyor yol yolunda öleyim
Anlamıyor ki ben hep böyleydim
Değişemem yolunda ölemem
Onun için çeki düzen veremem
***
Yok öyleymiş yok böyleymiş
Bide bitirirmiş çeker gitermiş
Giderse gitsin biterse bitsin
Ama şunu bilsin dönüş yok aşka
Af yok, içimde zerre kadar
Güven yok, sana inanmıyorum
Şans yok, yüreği ağlatanı
Aşka layık görmüyorum
-
Aşk diyorlar ablacım onun adına
Düpe düz şeytan işidir
Kapılıp gidersen süs tuzağına
En tehlikeli olanın işidir
Elini veren kolunu kaptırır
Adamı alır muma çevirir
İnsanı kemirir kemirir bitirir
Sonra başa gelen çekilir
***
Aşk diyorlar ablacım onun adına
Düpe düz şeytan işidir
***
Kapılıp gidersen süs tuzağına
En tehlikeli olanın işidir
Elini veren kolunu kaptırır
Adamı alır muma çevirir
İnsanı kemirir kemirir bitirir
Sonra başa gelen çekilir
***
Elini veren kolunu kaptırır
Adamı alır muma çevirir
İnsanı kemirir kemirir bitirir
Sonra başa gelen çekilir
***
Elini veren kolunu kaptırır
Adamı alır muma çevirir
İnsanı kemirir kemirir bitirir
Sonra başa gelen çekilir
-
Ne kadar astı bir aslı gençliğim
Onu hiç düşünmeden harcadın
Ne acılardan günahlardan geçtim
Yutkundum hepsinin buruk tadın
Kalp kırmak eğer hünerse
Gurur duy kendinle
Canımı yaktığın yeter bırak beni benimle
Ben oldum yirmisinde ihtiyar
Sen ol ellerle mesut bahtiyar
Sorarım acısı sanki aşklar
Yokum ben bu oyunda bensiz kal
Kalp kırmak eğer hünerse
Gurur duy kendinle
Canımı yaktığın yeter bırak beni benimle
Ben oldum yirmisinde ihtiyar
Sen ol ellerle mesut bahtiyar
Sorarım acısı sanki aşklar
Yokum ben bu oyunda bensiz kal
Ben oldum yirmisinde ihtiyar
Sen ol ellerle mesut bahtiyar
Sorarım acısı sanki aşklar
Yokum ben bu oyunda hoşçakal
-
Bir arasan bir aramazsın
Yaramazsın çok yaramazsın
Göz göze gelince bakışınca
İçim yanar sen beni baştan çıkarırsın
Sen ne sandım aa canım
Senden daha sürürsüyle var
Ben gibi arasan bulamazsın
Benden başka bir benmi var göz göre göre
Bir can geliyor ama senin umrunda değil
Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi senin umrunda değil
Her gece uykularım kaçıyor sabrımı zorlama
Haddini bil fazla naz aşık usandırıyor
Bir yere yaz onuda bil
Bir arasan bir aramazsın
Yaramazsın çok yaramazsın
Göz göze gelince bakışınca
İçim yanar sen beni baştan çıkarırsın
Sen ne sandım aa canım
Senden daha sürürsüyle var
Ben gibi arasan bulamazsın
Benden başka bir benmi var göz göre göre
Bir can geliyor ama senin umrunda değil
Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi senin umrunda değil
Her gece uykularım kaçıyor sabrımı zorlama
Haddini bil fazla naz aşık usandırıyor
Bir yere yaz onuda bil
-
yıkıl yıkıl karşımdan dağlar yerinde kalsın.
çekil çekil yolumdan hayat zarını atsın
ağlamazdım kirpiğimde yaş olsaydın.
sakınmazdım gözümde çöp olsaydın.
gocunmazdım ah yaramda ki kan olsaydın,
sana ben haram mıydım ki helaline gittin.
yıkıl yıkıl karşımdan dağlar yerinde kalsın.
çekil çekil yolumdan hayat zarını atsın.
inanmazdım gözümle görmeseydim
anlamazdım dokunmazdım ayrılığa
sızlamazdım sitemkar olmasaydım
gönülden vurmasaydın ben asla ayrılmazdım.
yıkıl yıkıl karşımdan dağlar yerinde kalsın
çekil çekil yolumdan hayat zarını atsın
-
bilseysim yüreğime seni almazdım yar
hayatımda gözyaşımı sana dökmezdim yar
bilseydim yüreğime seni almazdım yar
hayatımda gözyaşımı sana dökmezdim yar
ama yalan değil nede güzel gülümserdin yar
bu kadın seni bilmem ki nasıl unutur
ama yalan değil nede güzel gülümserdin yar
bu kadın seni bilmemki nasıl unutur
yana yakına yine utana sıkına
hergece aglıyorum resmine bakıp
ona dokuna dokuna senle sabahlıyorum
bilseydim gözlerine hiç bakmazdım yar
yarım kalmış sözlerine hiç kanmazdım yar
bilseydim gözlerine hiç bakmazdım yar
yarım kalmış sözlerine hiç kanmazdım yar
inan alışamadım beni bir tek sen anladın yar
bu kadın seni bilmemki nasıl unutur
inan alışamadım beni bir tek sen anlardın yar
yana yakına yine utana sıkına
hergece aglıyorum resmine bakıp
ona dokuna dokuna senle sabahlıyorum
-
Güneşim soluyor ayazlarda,içim ürperiyor
Ne yüzüm gülüyor yolunda,ne yapsam olmuyor
Bir gemi kalkıyor içimden,meçhule gidiyor
Yüzüyor bilinmez uzaklara,canımı yakıyor
***
Uğrunda ölüm bile bana kolay
Karşısında dururum
Varsın böyle geçse de bütün ömür
Kendimi avuturum
***
Kalakaldım kışın ortasında yine
Yine aldandım sonunu bile bile
Cennetten kovuldum isyan ede ede
Hiç utanmıyorum
-
Bıktım artık hergün başka bir aşk
Her bir sevda bende ayrı telaş
Sahte aşklar burda sanki revaç
Kandıramaz beni kimse yavaş
***
Banane sevgiden,para,puldan
Banane aşktan,maldan,yardan
Dünya'nın kahrını çekmektense
Hep kaçacağım ondan bundan
***
Dünya'da bir tek sen bile kalsan
Kral,hükümdar,padişah olsan
Bugünkü soruyu bana yine sorsan
Ardıma bakmam bye bye derdim