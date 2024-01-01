Dönme Sonu yok bu kalbin Son defa sebep gözlerin Kim kalır çıkmazlarda Sebepsiz çıkan sözlerin Bir bakış,son söz nakış kalbime *** Kaç kere yalan dolan Kaç kere zarar ziyan ettin tüm umutlarımı Çaresiz aman aman Yollarım hep toz duman Başım yukarda bekliyorum sonsuzlarımı Geri dönme *** Sen de mi yalanlar içinde Kalmış rüya ellerinde Kim kalır ki hala içinde Kim yürek gibi kalır ellerinde Çare yok ki gidişin Bozdu her şeyi yine.

Sensiz Yaşamaya Alışacağım Adın düşmese de benim dilimden Seni unutmaya çalışacağım Kalbim titrese de hep hasretinle Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Nasıl olsa sen'le birleşemeğiz Ben bu ayrılığa katlanacağım Ayrılık derdine mahkum kalbimiz Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz hep ağlayacağım Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım

Kırık Hançer Aşk yarası derin olur Kurşun gibi deler geçer Yıllardır hep saplı durur Kalbimdeki kırık hançer *** Sevdan benden neler aldı Gözümden ne yaşlar aldı Sapladığın gibi kaldı Kalbimdeki kırık hançer *** Halim sensiz ne olacak Bir sensin kurtaracak Yıllar geçti pas tutacak Kalbimdeki kırık hançer