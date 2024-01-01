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7/24 Dinle Halalzade

Halalzade Şarkı Sözleri

Zeynep Halalzade şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Halalzade şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Halalzade sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep

Zeynep

Halalzade

  • Gözlerde Seller

  • Canına Yandığım

  • Helalzade

  • Tuzlu Gözyaşım

  • Ay Gönlümde

  • Katil (Kurşundan Daha Beter Gidişin)

  • Efendim

  • 9/8'lik

  • Hesap Sordum

  • Halay

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