Bir hataydı yaptığın Yanlıştı baştan sona Affedilmez bir günah İşlemiştin sen bana Severken hiç sebepsiz Ayrılığı çıkaran Bir büyü olsa gerek Seni benden ayıran *** Ben seni seviyorken Sen de beni delice Durup dururken benden Uzaklaştın sessizce

Peki, Nasıl Istersen Öyle Olsun Tutamam, Tutamam Gideni Belli Ki Kırmak Istemiyorsun Kalbimi Kıyamam, Bi' De Kıyamam, Iyi Mi! *** Giden Gitmiştir Zaten Kesemem, Kesemem Yolunu Hani Satın Alınan Sevgiye Alıştırılmış Bi' Çocuğun Her Oyuncağa Çabucak Doyumu *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim *** Beni Özle Isterim, Beni Çok Özle Üzül, Üzül Bi' Süre En Azından Ince Bi' Kabuk Bağlasın Azıcık Eşitlik Sağlasın *** Giden Gitmiştir Zaten Kesemem, Kesemem Yolunu Hani Satın Alınan Sevgiye Alıştırılmış Bi' Çocuğun Her Oyuncağa Çabucak Doyumu *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim *** Ben De Yoluma Giderim Ezdirmem Kendimi Ama Gezdirmem De Gönlümü Gider Acımı Çekerim