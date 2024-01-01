İste Şarkı Sözleri
Zeynep İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Öl Desen Ölemem Ecelim Sensin
Gül Desen Gülemem Elemim Sensin
Değişsin Diyemem Kaderim Sensin
Sevgiden De Öte Helalim Sensin
***
Aramızda Dağlar Aşılmaz Yollar
Gözümde Yaşlar Gönlümde Korlar
İçimde Hasret Yüreğim Sızlar
Sevgiden De Öte Helalim Sensin
-
-
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
-
-
-
-