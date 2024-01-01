Halalzade Şarkı Sözleri
Zeynep Halalzade şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Halalzade şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Halalzade sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aşk büyüyor hasretinle
Gece gündüz içinde
Yabana atılmaz aşklar yarim
Anlarsın günü gelince
Yabana atılmaz aşklar yarim
Anlarsın günü gelince
***
Ben masum bir halalzade
Sen çapkın günahlarla köle
Cayarım herşeyden iste yeter
Bu yürek ömrüne amade
-
Ay gönül sana ben yanmışım
Deli gönül ben sana yangınım
Kal gönül aşkından sarhoşum
Kaç kaç gönül
***
Canına canına canına yandığım
Kalbimi harbiden sana sana açtım
Canına canına canına yandığım
Aşkınla tutulup kor olup yandığım
-
Tuzlu gözyaşım bana hiç benzemez
Alır başını gider kendini hiç bilmez
Göz bebeğimden eceline uzun bir yol bu bilinmez
Efkarı dinmez isyanı bitmez
***
Sensiz bir başıma daralır
Odam evim çaresizim anlasana
Bu kaçıncı ayrılık ateşi düşer ocağıma
Yanarım kor olur ayrılık beni vurur ağlarım
***
Yaslı yüreğim beni terkedemez
Sensiz bu yerde hasretin dinmez
Karanlığın cığlığı uzun olur zararsız
Kanayan yarama tuz basma zamansız
-
Kimler alır yar seni
Bu kaçıncı aşkın bitişi
Yine yola vurdun
Yapayalnız kendini el gibi
***
Ay gönlümde yanar durur hasretinle
Kal bir dinle aşk bu ferman dinler mi söyle
***
Kimler anlar yar seni
O sevenler nerdeler hadi
Yine sana yandım yaralandım
Gel hadi bul beni
-
Yaşandı güzel günler yaşandı
Bitince aşkı karanlık aldı
Severken sevmek iyiydi
Bitince sevmeyi karanlık aldı
***
Katil katil katil
Vur beni daha beter vur beni
Vurmuşken zevkde al bari
Sen zaten gittiğin zaman
Vurdun beni yüreğimden
-
Bütün gece seni düşündüm durdum
Sonunda ben hatayı kendimde buldum
Senin o masum sevginle boğuldum
Ayaklarına kapansam
Binlerce defa yalvarsam
Barışır mısın?
Gözlerde seller üşüyorum gel
Sana yazılmış o güzel sözler
Sensiz geçen şu kara saatler
Bir tokat bir ceza bana
Ömrümce ben böyle bir aşka özendim
Tam bulmuşken o hain kadere yenildim
Senin o masum sevginle ezildim
Ayaklarına kapansam
Binlerce defa yalvarsam
Barışır mısın?
-
Haydi artık bitti ömürde geçti
Gidenleri sevmemeli
Günügün et artık
Bırak el dilini
El dilinden hayır mı geldi
***
Efendim nerede
Ben nerdeyim nerde
Umarım bacımdan
Bacım ölür acımdan
***
Ağalar paşalar
Elden gitmiş gidenler
Ya nasip ya kısmet
Gelen olur şanımdan
-
Sevgiyi buldum bir kere gözlerinde
Şarkılar okudum o güzel sözlerine
Ağladım her gece ümitsiz boş yere
Özledim seni muhtacım sevgine
***
Geceler yoldaşım oldu güzelim
Yıldızlar sırdaşım oldu
Hasretin bana zulüm oldu
Bekliyorum dön
***
Fazla bekletme gel
Hadi beni üzmeden gel
Yana yana eridim
Gözlerini özledim gel
-
Sana şiirler yazdım
Seni deliler gibi andım
Ay ışığı solmayacak sandım
Güneşin karanlığıyla yandım
**
Sordum yordum
Yoruldum yoruldum körolası
Mahvoldum kulun oldum
Sonsuza sonsuza yol oldum körolası
**
Seni benlik sevdalara yordum
Yarım kalan aşkımızı sordum
Kimbilir zalim kimlerin oldun
Ellerin oldun da mutlu mu oldun
-
Oy yazmalım yazmalım
Hasretinden hastayım
Senin elin yüzünden
Senelerde yastayım
Oy sürmelim sürmelim
Of amam of aman
Oy cilvelim cilvelim
El yaman el yaman
Al bohçan kaçta gel
Dere tepe aşta gel
Anan baban görmeden
Kuşluk vakti kaçta gel
Bugün bizde şenlik var
Düğünümüz var dostlar
Çalsın davullar sazlar
Halay çeksin tüm canlar
Oy sürmelim sürmelim
Gece gündüz gezelim
Sana kimse benzemez
Sensin benim güzelim