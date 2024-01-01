Herşeyimsin Gözbebeğim küçücüğüm Şimdi sen nerelerde üşüyorsun Beni unutma ben sendeyim Sen benim için bir tek benimsin ** Umutlar bizim için ağlaşıyorlar Benim için sen solmayan bir gül Olduğunu biliyor biliyorsun ** Beni hayata bağlayacak Bir dönüşün var biliyorum Anam babam suyum aşım Herşeyimsin...

Basma Damarıma Canım sıkıldı da geldim sana Muhabbet, huzur bulmaya Hayattan bahsetme Masalsı heyecanlardan güç aktar bana Hayat gücü bas damarıma *** Bu akşam kafayı çekmeden *** Keyiflenebilir miyiz dersin Her şey kötü eyvallah En azından geçmişten güç aktar bana Hayat gücü bas damarıma *** Yeni fıkralardan neler var Neymiş en son moda şarkılar Ölmekten bahsetme, şiddet ya da yalnızlık Beni çekme dibe Sakın basma damarıma basma damarıma

İlk Aşk Gizli Gizli Bir Aşk Yaşandı İlk Aşk Bilirsin Ey Canlı Korktum Annemden Korktum Babamdan Ürkek Ve Sessiz Oldum Ne Gereği Vardı ** Anlamdım Sanki Neden Beni Anlamadın Daha Aşkı Yeni Yeni Tanıyorken Gittin Elaleme Beni Aldattın Yok Yere Yaktın Beni Yaktın Vicdansız Yar Ben Anama

Adamım Gözbebeğim küçücüğüm Şimdi sen nerelerde üşüyorsun Beni unutma ben sendeyim Sen benim için bir tek benimsin *** Umutlar bizim için ağlaşıyorlar Benim için sen solmayan bir gül Olduğunu biliyor biliyorsun *** Beni hayata bağlayacak Bir dönüşün var biliyorum Anam babam suyum aşım Her şeyimsin

Elimden Bir Şey Gelmez Zor bu halim anla beni son olacaksan yak beni daha iyi Elimden bir şey gelmez sevmekten daha başka Bu aşka yerim yoksa el veda aşkımıza Gidiyorum uzaklara sensizliğe gidiyorum

Tükendim lk defa çok üzgünüm seni kırkmak istemezdim Sensin tek dostum affet beni sana geldim Gel sen kollarıma dönsen yollarıma Sensiz yaşamak zor *** Sevdim ben acılarla çaresiz duygularla Tükendim inan aşkın yollarında

Yanında Olmayacağım Birgün gelipte sevmek istersen Canıma, canını katmak istersen Kalbimi alıpta yakmak istersen O zaman yanında olmayacağım *** Kalbimi alıpta yakmak istersen O zaman yanında olmayacağım *** Birgün gelirde sende seversen Artık dön diye feryad edersen Resmime bakıpta hasret çekersen O zaman yanında olmayacağım *** Resmime bakıpta hasret çekersen O zaman yanında olmayacağım *** Belki bir köşede sızmış olurum Belki yalnızlıktan bıkmış olurum Aşkına sarılıp ölmüş olurum O zaman yanında olmayacağım *** Belki bir köşede sızmış olurum Belki yalnızlıktan bıkmış olurum Aşkına sarılıp ölmüş olurum O zaman yanında olmayacağım *** Belki bir köşede sızmış olurum Belki yalnızlıktan bıkmış olurum Aşkına sarılıp ölmüş olurum O zaman yanında olmayacağım

Yaz Bana Son mektubum bu sana İster oku ister okuma Sen getirdin yolun sonuna İster anla ister anlama Son mektubum bu sana İster oku ister okuma Sen getirdin yolun sonuna İster anla ister anlama Ağlama, sızlama, Yalvarma yavrum boşu boşuna Sen getirdin yolun sonuna İster anla, ister anlama Yaz bana yalanlarını da yaz Yaz bana sevdalarını da yaz Yaz bana pişmanlığını da yaz Yaz bana sen aşkım yaz Yaz bana yalanlarını da yaz Yaz bana sevdalarını da yaz Yaz bana pişmanlığını da yaz Yaz bana sen aşkım yaz

Çıldırtma Beni Söyledim sana böyle yapma Sen beni çileden çıkartma Benim derdim bana yeter Aklını başına topla *** Çıldırtma canım beni Olurum hepten deli Gel yine sen sev beni Halim perperişan Olurum ah pek yaman Ben deli divaneyim Aşkına avareyim *** Söyledim sana böyle yapma Sen beni çileden çıkartma Benim derdim bana yeter Aklını başına topla *** Haydi durma gel yanıma *** Sende kendini kandırma Söylemiştim bunu sana Haydi gel sokul bana *** Çıldırtma canım beni Olurum hepten deli Gel yine sen sev beni Halim perperişan Olurum ah pek yaman Ben deli divaneyim Aşkına avareyim *** Söyledim sana böyle yapma Sen beni çileden çıkartma Benim derdim bana yeter Aklını başına topla *** Haydi durma gel yanıma Sende kendini kandırma Söylemiştim bunu sana Haydi gel sokul bana..

Dönme Sonu yok bu kalbin Son defa sebep gözlerin Kim kalır çıkmazlarda Sebepsiz çıkan sözlerin Bir bakış,son söz nakış kalbime *** Kaç kere yalan dolan Kaç kere zarar ziyan ettin tüm umutlarımı Çaresiz aman aman Yollarım hep toz duman Başım yukarda bekliyorum sonsuzlarımı Geri dönme *** Sen de mi yalanlar içinde Kalmış rüya ellerinde Kim kalır ki hala içinde Kim yürek gibi kalır ellerinde Çare yok ki gidişin Bozdu her şeyi yine.

Zor Geliyor Bir durum var ortada içim gidiyor Çok çekingen elimden birşey gelmiyor *** Üstüne birazcık gitsem hemen kaçıyor Sonra dönüp kaçamak bir bakış atıyor Şaşkına döndüm ne yapsam bilemiyorum Öyle bir karakutu ki çözemiyorum *** Ben bu aşkın sonunu hiç göremiyorum Kendimi kaybettim kontrol edemiyorum Belli ki kalbi yaralı Beklemek en zor olanı *** Kaç gün oldu arayalı sesi çıkmıyor Anladım seviyor oda Aklı fikri hep burada Bende insanım sonuçta zor geliyor Zor geliyor *** Ellerin olmadım kız başıma Hadi gel uzakta durma yanıbaşıma Kalbim nasıl ağrıyor bir ben bilirim Yaralarımı seninle sarabilirim