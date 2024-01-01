Hesap Sordum Sana şiirler yazdım Seni deliler gibi andım Ay ışığı solmayacak sandım Güneşin karanlığıyla yandım ** Sordum yordum Yoruldum yoruldum körolası Mahvoldum kulun oldum Sonsuza sonsuza yol oldum körolası ** Seni benlik sevdalara yordum Yarım kalan aşkımızı sordum Kimbilir zalim kimlerin oldun Ellerin oldun da mutlu mu oldun

Canına Yandığım Ay gönül sana ben yanmışım Deli gönül ben sana yangınım Kal gönül aşkından sarhoşum Kaç kaç gönül *** Canına canına canına yandığım Kalbimi harbiden sana sana açtım Canına canına canına yandığım Aşkınla tutulup kor olup yandığım

Helalzade Aşk büyüyor hasretinle Gece gündüz içinde Yabana atılmaz aşklar yarim Anlarsın günü gelince Yabana atılmaz aşklar yarim Anlarsın günü gelince *** Ben masum bir halalzade Sen çapkın günahlarla köle Cayarım herşeyden iste yeter Bu yürek ömrüne amade

Tuzlu Gözyaşım Tuzlu gözyaşım bana hiç benzemez Alır başını gider kendini hiç bilmez Göz bebeğimden eceline uzun bir yol bu bilinmez Efkarı dinmez isyanı bitmez *** Sensiz bir başıma daralır Odam evim çaresizim anlasana Bu kaçıncı ayrılık ateşi düşer ocağıma Yanarım kor olur ayrılık beni vurur ağlarım *** Yaslı yüreğim beni terkedemez Sensiz bu yerde hasretin dinmez Karanlığın cığlığı uzun olur zararsız Kanayan yarama tuz basma zamansız

Ay Gönlümde Kimler alır yar seni Bu kaçıncı aşkın bitişi Yine yola vurdun Yapayalnız kendini el gibi *** Ay gönlümde yanar durur hasretinle Kal bir dinle aşk bu ferman dinler mi söyle *** Kimler anlar yar seni O sevenler nerdeler hadi Yine sana yandım yaralandım Gel hadi bul beni

Katil (Kurşundan Daha Beter Gidişin) Yaşandı güzel günler yaşandı Bitince aşkı karanlık aldı Severken sevmek iyiydi Bitince sevmeyi karanlık aldı *** Katil katil katil Vur beni daha beter vur beni Vurmuşken zevkde al bari Sen zaten gittiğin zaman Vurdun beni yüreğimden

Gözlerde Seller Bütün gece seni düşündüm durdum Sonunda ben hatayı kendimde buldum Senin o masum sevginle boğuldum Ayaklarına kapansam Binlerce defa yalvarsam Barışır mısın? Gözlerde seller üşüyorum gel Sana yazılmış o güzel sözler Sensiz geçen şu kara saatler Bir tokat bir ceza bana Ömrümce ben böyle bir aşka özendim Tam bulmuşken o hain kadere yenildim Senin o masum sevginle ezildim Ayaklarına kapansam Binlerce defa yalvarsam Barışır mısın?

Efendim Haydi artık bitti ömürde geçti Gidenleri sevmemeli Günügün et artık Bırak el dilini El dilinden hayır mı geldi *** Efendim nerede Ben nerdeyim nerde Umarım bacımdan Bacım ölür acımdan *** Ağalar paşalar Elden gitmiş gidenler Ya nasip ya kısmet Gelen olur şanımdan

9/8'lik Sevgiyi buldum bir kere gözlerinde Şarkılar okudum o güzel sözlerine Ağladım her gece ümitsiz boş yere Özledim seni muhtacım sevgine *** Geceler yoldaşım oldu güzelim Yıldızlar sırdaşım oldu Hasretin bana zulüm oldu Bekliyorum dön *** Fazla bekletme gel Hadi beni üzmeden gel Yana yana eridim Gözlerini özledim gel