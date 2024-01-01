Kutlama Şarkı Sözleri
Zeynep Kutlama şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Kutlama şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kutlama sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hiç bitmez mi sandın
Bu gençliği geçmez mi sandın
Çok boş hayallere daldın
Şimdi yalnız mı kaldın
Hiç bitmez mi sandın
Bu gençliği geçmez mi sandın
Çok boş hayallere daldın
Şimdi sendeyim.com yalnız mı kaldın
“Hadi tatlım çok yalnız kaldım
Sıkıyorsun her şeyi görüyor çok biliyorsun
Bende belki doğru belki yanlış
Sende kafama göre takılıyorum…”
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı kararlı
Kalbimi çok kırıyorsun
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı delikanlı
Gözlerinden öpüyorum
Hiç bitmez mi sandın
Bu gençliği geçmez mi sandın
Çok boş hayallere daldın
Şimdi yalnız mı kaldın
“Hadi tatlım çok yalnız kaldım
Sıkıyorsun her şeyi görüyor çok biliyorsun
Bende belki doğru belki yanlış sende
Kafama göre takılıyorum…”
Canlı sendeyim.com heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı kararlı
Kalbimi çok kırıyorsun
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı delikanlı
Gözlerinden öpüyorum
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı kararlı
Kalbimi çok kırıyorsun
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı delikanlı
Gözlerinden öpüyorum
Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum...
-
Bu iş çoktan bitmiş
Benim canım yanmış canım
Senin şeklin değişmiş
Ruhunun şeytan tüyü
Sen gibi şeytana güzel
Ben aşkı uzay gibi bilirim
Seversem sendeyim.com cihanı gezer
Hiçbir ayrılık tesadüf değil
Tahsili de olmuyor ki aşkın
Kaybettiğin zamana yazık
Kalmadı korkaktan farkın
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Hiçbir ayrılık tesadüf değil
Tahsili de olmuyor ki aşkın
Kaybettiğin zamana yazık
Kalmadı korkaktan farkın
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Açık ara farklıyız canım…
-
Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım
Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım
Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım
Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım
Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
-
Hiç bitmez mi sandın
Bu gençliği geçmez mi sandın
Çok boş hayallere daldın
Şimdi yalnız mı kaldın
Hiç bitmez mi sandın
Bu gençliği geçmez mi sandın
Çok boş hayallere daldın
Şimdi yalnız mı kaldın
Hadi tatlım çok yalnız kaldım
Sıkıyorsun her şeyi görüyor çok biliyorsun
Bende belki doğru belki yanlış
Sende kafama göre takılıyorum
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı kararlı
Kalbimi çok kırıyorsun
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı delikanlı
Gözlerinden öpüyorum
Hiç bitmez mi sandın
Bu gençliği geçmez mi sandın
Çok boş hayallere daldın
Şimdi yalnız mı kaldın
Hadi tatlım çok yalnız kaldım
Sıkıyorsun her şeyi görüyor çok biliyorsun
Bende belki doğru belki yanlış sende
Kafama göre takılıyorum
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı kararlı
Kalbimi çok kırıyorsun
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı delikanlı
Gözlerinden öpüyorum
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı kararlı
Kalbimi çok kırıyorsun
Canlı heyecanlı delikanlı
Tatlı mı tatlı belalı
Canlı heyecanlı delikanlı
Gözlerinden öpüyorum
Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum...
-
Çok mu zor gelir sen bana zehir
Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir
Çok mu zor gelir sen bana zehir
Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir
Sen sevemeyen kıymet bilmeyen
Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen
Sen sevemeyen kıymet bilmeyen
Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen
Kovsan da kovmasan da aşkım kapında
Olsan da olmasan da sensin bu dünya
Ben elden daha yabancı kaldım yanında
***
Yaktın yar en derinden beni yok sayma
Çok mu zor gelir sen bana zehir
Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir
Çok mu zor gelir sen bana zehir
Aşk Tanrıdan hediye bu zulmün nedir
Sen sevemeyen kıymet bilmeyen
Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen
Sen sevemeyen kıymet bilmeyen
Ben acı içinde senden inatla vazgeçmeyen
Kovsan da kovmasan da aşkım kapında
Olsan da olmasan da sensin bu dünya
Ben elden daha yabancı kaldım yanında
Yaktın yar en derinden beni yok sayma
-
Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım
Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım
Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım
Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım
Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
-
Bu iş çoktan bitmiş
Benim canım yanmış canım
Senin şeklin değişmiş
Ruhunun şeytan tüyü
Sen gibi şeytana güzel
Ben aşkı uzay gibi bilirim
Seversem sendeyim.com cihanı gezer
Hiçbir ayrılık tesadüf değil
Tahsili de olmuyor ki aşkın
Kaybettiğin zamana yazık
Kalmadı korkaktan farkın
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Hiçbir ayrılık tesadüf değil
Tahsili de olmuyor ki aşkın
Kaybettiğin zamana yazık
Kalmadı korkaktan farkın
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Sana göre bu kaçış kutlama
Bana göre çok ucuz bu havan
Öyle kolay mı çelikten bu kalp
Yıkamaz gelse Mimar Sinan
Açık ara farklıyız canım…