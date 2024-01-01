Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
Zeynep Hatıran Yeter şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Hatıran Yeter şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıran Yeter sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ateşlerde yansam alev alev
Elini uzatsan budur çarem
Beni deliler gibi sadece sev sev
Olmasın ayrılık benimle gel
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
Ateşlerde yansam alev alev
Elini uzatsan budur çarem
Beni deliler gibi sadece sev sev
Olmasın ayrılık benimle gel
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...