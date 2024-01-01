Ateşlerde yansam alev alev Elini uzatsan budur çarem Beni deliler gibi sadece sev sev Olmasın ayrılık benimle gel İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden Ateşlerde yansam alev alev Elini uzatsan budur çarem Beni deliler gibi sadece sev sev Olmasın ayrılık benimle gel İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden