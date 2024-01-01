Kara Kaplı Kitap Şarkı Sözleri
Zeynep Kara Kaplı Kitap şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Kara Kaplı Kitap şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kara Kaplı Kitap sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sert bakışlı haşin çocuk clark jen gibi? tipi fiyakalı
Kalın kement, teksas toka görenlerde adam sanır
x 2
Kara kaplı kitabada sığmaz gözü doymaz hiç uslanmaz
bu yaptığın yanınada kalmaz bir ipte oynamaz iki cambaz
x 2
Sevdim pişman değilim, gittin düşman değilim
Yar yolundan çekildim artık yolun açık olsun aşkın değilim
[Nakarat] x 2
Sana bana kalmaz bu dünya, düşenin dostu olmaz anla
Üç maymun oynanılmaz haddini bil de çizmeyi aşma