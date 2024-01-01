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Zeynep Kara Kaplı Kitap Kara Kaplı Kitap Sert bakışlı haşin çocuk clark jen gibi? tipi fiyakalı Kalın kement, teksas toka görenlerde adam sanır x 2 Kara kaplı kitabada sığmaz gözü doymaz hiç uslanmaz bu yaptığın yanınada kalmaz bir ipte oynamaz iki cambaz x 2 Sevdim pişman değilim, gittin düşman değilim Yar yolundan çekildim artık yolun açık olsun aşkın değilim [Nakarat] x 2 Sana bana kalmaz bu dünya, düşenin dostu olmaz anla Üç maymun oynanılmaz haddini bil de çizmeyi aşma Tüm Şarkıları