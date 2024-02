"Sabrın sonu selamet", dedim Her gün kendi kendimi yedim İpe sapa gelmez biriydin Serserisin sen, serseri "Sabrın sonu selamet", dedim Her gün kendi kendimi yedim İpe sapa gelmez biriydin Serserisin sen, serseri Kork benden, inan artık bir daha dönmem ben Pes etmem, gelip peşinden hiç mi hiç gelmem Dert etmem, solladım aşkını, geçmişi Yol vermem, affetmem seni Kork benden, inan artık bir daha dönmem ben Pes etmem, gelip peşinden hiç mi hiç gelmem Dert etmem, solladım aşkını, geçmişi Yol vermem, affetmem seni "Sabrın sonu selamet", dedim Her gün kendi kendimi yedim İpe sapa gelmez biriydin Serserisin sen, serseri "Sabrın sonu selamet", dedim Her gün kendi kendimi yedim İpe sapa gelmez biriydin Serserisin sen, serseri Kork benden, inan artık bir daha dönmem ben Pes etmem, gelip peşinden hiç mi hiç gelmem Dert etmem, solladım aşkını, geçmişi Yol vermem, affetmem seni Kork benden, inan artık bir daha dönmem ben Pes etmem, gelip peşinden hiç mi hiç gelmem Dert etmem, solladım aşkını, geçmişi Yol vermem, affetmem seni Kork benden, inan artık bir daha dönmem ben Pes etmem, gelip peşinden hiç mi hiç gelmem Dert etmem, solladım aşkını, geçmişi Yol vermem, affetmem seni Kork benden, inan artık bir daha dönmem ben Pes etmem, gelip peşinden hiç mi hiç gelmem Dert etmem, solladım aşkını, geçmişi Yol vermem, affetmem seni