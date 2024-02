Sensiz dolaştım bu gece sokaklarda Her yağmur damlasında Ve her nefes alışımda Ayrılık her an yanı başımda Hasret her an yanı başımda *** Senden ayrı günler geçmek bilmiyor Senden kalan güller artık açmıyor Her gecenin sabahında Her güneşin batışında Her ateşin yanışında Ve her defasında