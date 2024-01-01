-
Sensiz dolaştım bu gece sokaklarda
Her yağmur damlasında
Ve her nefes alışımda
Ayrılık her an yanı başımda
Hasret her an yanı başımda
***
Senden ayrı günler geçmek bilmiyor
Senden kalan güller artık açmıyor
Her gecenin sabahında
Her güneşin batışında
Her ateşin yanışında
Ve her defasında
-
Ateşlerde yansam alev alev
Elini uzatsan budur çarem
Beni deliler gibi sadece sev sev
Olmasın ayrılık benimle gel
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
Ateşlerde yansam alev alev
Elini uzatsan budur çarem
Beni deliler gibi sadece sev sev
Olmasın ayrılık benimle gel
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
İnadı bırak ağlamana bak
İçimdeki hisleri gözlerinden
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Nasıl ele verecek
Taa derinden
-
Bir garip baktın bana
Giderken gözlerinle
Hoşçakal der gibiydin
Titreyen sözlerinle
***
Yok yok buna hazır değilim
Ayrılıktan sözetme
Yok yok buna izin veremem
Aklına bile getirme
***
Bana göre değil değil
Sensizliğe alışmak
Bana göre değil değil
Anılarla yaşamak
***
Bana gore değil değil
Yeniden aşık olmak
Bana göre değil değil
Unutulmak unutmak
***
Gitmen için bir neden
Aramadım bulamadım
Çıldıracak gibiyim
Sana da soramadım
-
Bir hataydı yaptığın
Yanlıştı baştan sona
Affedilmez bir günah
İşlemiştin sen bana
Severken hiç sebepsiz
Ayrılığı çıkaran
Bir büyü olsa gerek
Seni benden ayıran
***
Ben seni seviyorken
Sen de beni delice
Durup dururken benden
Uzaklaştın sessizce
-
Git aslanım, git
Ardında bir Allah, bir de ben varım
Git
Kendini dağ gibi hisset
Gözün arkada kalmasın, yaşla dolmasın
Ah, biliyorum, meraktasın
Ben sana tutsak
Ben sana hasret
Sen bana uzak
Hadi gel de, sabret
Ben sana tutsak
Ben sana hasret
Sen bana uzak
Hadi gel de, sabret
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Git aslanım, git
Ardında bir Allah, bir de ben varım
Git
Kendini dağ gibi hisset
Sızım sızım ağlasam da, aldırma
Ah, biliyorsun, meraktayım
Ben sana tutsak
Ben sana hasret
Sen bana uzak
Hadi gel de, sabret
Ben sana tutsak
Ben sana hasret
Sen bana uzak
Hadi gel de, sabret
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Ah Memedim, Memedim, Memedim
Sana ben "gitme" demedim, diyemedim
Ah Memedim, Memedim
-
Öl Desen Ölemem Ecelim Sensin
Gül Desen Gülemem Elemim Sensin
Değişsin Diyemem Kaderim Sensin
Sevgiden De Öte Helalim Sensin
***
Aramızda Dağlar Aşılmaz Yollar
Gözümde Yaşlar Gönlümde Korlar
İçimde Hasret Yüreğim Sızlar
Sevgiden De Öte Helalim Sensin
-
Olduğun gibi kal
Yine olduğun gibi kal
Ne iyi görün ne kötü görün
Ne hiç olmadık hallere bürün
Olduğun gibi kal
Yine olduğun gibi kal
**
Ne olur kimseye benzeme
Ne olur değişme
Sen benim için çok önemlisin
**
Olduğum gibi sev
Beni olduğum gibi sev
Degiştirmeye uğraşma sakın
Ne hiç olmadık bir tavir takın
Olduğum gibi sev
Beni olduğum gibi sev
-
Vedan neden buruktur
Gülen yüzün bu mudur
Fikrimden derdime
Sen varsın hep bende
Yaşanan aynı sondur
Nedir bu yakan şey sensiz
Bir çelişki hiç sebepsiz
Anlatım söyleyemem acısını tadını
Dön bana dön de seveyim
***
Yak bir cigara bul sende keyfini
Neyse derdin bırak la neşeyi
Canım çekiyor albenili sevgini
Hasretim sana hasretim duy beni
***
Ne sen unuttun beni ne ben unuttum seni
Aldatma gel kendini
Hiçkimse bu kadar vefasız olamaz
Bu aşka yürek dayanmaz
-
Sevdam Yine Beni Bağlar
Yüreğim Sensiz Heran Ağlar
Olamam Sensiz Inan Yapamam
Sevda Yanar Kalbim Yanar Ah
***
Sev Beni Sar Beni
Al Yine Öp Beni
Vah Deli Tutkum Yar
Duy Beni Ara Beni
Gel Yine Bul Beni
Yollarına Kat Yar
***
Korkmam Korkmuyorum Asla
Eninde Sonunda Yine Olum Olsa
Severim Hep Seni Nasıl Olsa
Sevda Yanar Kalbim Yanar Ah
-
Sen Orada Ben Burada
Mesafeler Var Aramızda
Kıyma Bu Aşka Dur Yapma
Pişman Olma Sonunda
**
Nasıl Olsa Alışırım
Başka Aşklar Yaşarım
Sen Git Kendi Yoluna
Pişman Olma Sonunda
**
Birgün Gelip Döneceksin
Beni Tekrar Sev Diyeceksin
Sensiz Olmadı Dermisin
Pişman Olma Sonunda
-
Arama başkasında aradığın aşk bende
Çok uzakta sayılamam uzan bak ellerime
Sen istersen mesafeler bana uzak sayılmaz
Sen seversen hiçbir kuvvet bana engel olamaz
***
Bemde bende bende canım
Aradığın aşk bende
bende bende bende canım
Özlediğin aşk bende