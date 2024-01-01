Sonumuz Belli Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Başında beri sende benim kadar böyle Korkudan öyle sevişiyorsun Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Senden beni alma yarim Öyle alıştım ki sorma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim Bu gün madem sonumuz belli Uykuya vaktin çok uyuma yarim

Beddua Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün Gönlüne eş olsun dert ile hüzün Huzura ermesin benliğin, özün Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın Eşinden, dostundan hep ah alasın Cennetten kovulan tek kul olasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi *** Yıllardır hep ağladım Şu gönlüm güldürmedi Yıllardır hep ağladım Şu gönlüm güldürmedi *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye ah *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye, çile

Geceler Zûlmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşünceye salan geceler Ufukta beliren ilk ışık ile Beni düşünceye salan geceler Geceler geceler âh geceler *** Yeter yeter artık çektiğim çile Nedâmet hissiniz gelmez mi dile Ufukta beliren son ışık ile Ağaran saçımı yolan geceler

İşte Bizim Hikayemiz Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın...

Mahşeri Yaşıyorum Hiç kimse silmiyor akan yaşımı Dostlarım tutmuyor neden yasımı? Hiç kimse silmiyor akan yaşımı Dostlarım tutmuyor neden yasımı? *** 1000 misli ödedim günahlarımı Mahşeri dünyada yaşıyorum ben 1000 misli ödedim günahlarımı Mahşeri dünyada yaşıyorum ben *** Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? *** Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben *** Sanki yabancıyım ben bu alemde Mutluluk bir diken oldu dilimde Sanki yabancıyım ben bu alemde Mutluluk bir diken oldu dilimde *** Yaralı yüreğim kaldı elimde Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Yaralı yüreğim kaldı elimde Mahşeri dünyada yaşıyorum ben *** Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? Cehennem içimde yakar tenimi Allah'ım dertten mi yarattın beni? *** Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki Mahşeri dünyada yaşıyorum ben

Bu Akşam Gün Batarken Gel Bu akşam gün batarken gel Bu akşam gün batarken gel Sakın geç kalma erken gel Yavrum geç kalma erken gel ** Tahammül kalmadı artık Tahammül kalmadı artık Sakın geç kalma erken gel Aman geç kalma erken gel ** Cefa etme bana mahım Cefa etme bana mahım Sonra tutar seni ahım Sonra tutar seni ahım ** Üzme beni şivekarım Üzme beni şivekarım Sakın geç kalma erken gel Aman geç kalma erken gel

Onun Nikahı Bende Ondan bundan bana ne Aşık oldum bir kere Hiç aşık olmam derken Bende şaştım bu işe ** Ondan bundan bana ne Aşık oldum bir kere Hiç aşık olmam derken Bende şaştım bu işe ** Hovardaymış kime ne? Çok içermiş sana ne Sen bak kendi derdine Onun nikahı bende ** Hovardaymış kime ne? Çok içermiş sana ne Sen bak kendi derdine Onun nikahı bende ** Bırakmadı peşimi Hep gizledi sevgimi Bakınca gözlerime Verdim ona kalbimi ** Bırakmadı peşimi Hep gizledim kalbimi Bakınca gözlerime Verdim ona sevgimi ** Hovardaymış kime ne? Çok içermiş sana ne Sen bak kendi derdine Onun nikahı bende ** Hovardaymış kime ne? Çok içermiş sana ne Sen bak kendi derdine Onun nikahı bende ** Onun nikahı bende Onun nikahı bende Onun nikahı bende Onun nikahı bende

Kimler Unutmadı ki Sen de git, sevme unut. kimler unutmadı ki Sevgilim canım deyip kimler aldatmadı ki Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki ** Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki ** Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki ** Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki...

Vurun Beni Öldürün Tersine dönmeden dünyanın çarkı Kalmadan yaşamın ölümden farkı İstemem ben böyle rezil hayatı Vurun, vurun, vurun beni öldürün Vurun, vurun, vurun beni öldürün Bir yanda vefasız, inletenler var Bir yanda zulmedip, terkedenler var Artık yaşamanın ne anlamı var? Onsuz yaşamanın ne anlamı var? Vurun, vurun, vurun beni öldürün Vurun, vurun, vurun beni öldürün İnanmam, kaderi kullar yaratmış Bütün suçlarını kadere atmış İnsan insanlıktan pay alamamış Vurun, vurun, vurun beni öldürün Vurun, vurun, vurun beni öldürün Bir yanda vefasız, inletenler var Bir yanda zulmedip, terkedenler var Artık yaşamanın ne anlamı var? Artık yaşamanın ne anlamı var? Vurun, vurun, vurun beni öldürün Vurun, vurun, vurun beni öldürün

Dönülmez Akşamın Ah, dönülmez akşamın ufkundayız Vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç ** Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan ** Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah Ya aşk içinde harap ol Ya şevk içinde gönül ** Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç

Kırdın Ümidimi Kırdın ümmîdimi yıktın, şu gönül lânesini Kırdın ümmîdimi yıktın, şu gönül lânesini Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini ** Günler aylar geçecek anmayacaksın adımı adımı Günler aylar geçecek anmayacaksın adımı Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini

Bin Hüzün Çöktü Yine Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim ** Dönerim bekle beni sen deyiver dönme geri Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim

Olanlar Oldu Geçti Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de ** Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de Tek ben mi sebep oldum, bu hale gelmemize, bu hale gelmemize Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de ** Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de

Sesimde Şarkısı Aşkın Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Figân olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor O bitmeyen geceler, bir ân olup gidiyor O bitmeyen geceler, bir ân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor