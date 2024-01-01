-
Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım
Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım
Cesaretin ödülümdür aşka karşılık ben varım
Gitme bu çok kötülüktür daha kokuna doymadım
Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Böyle bitmesin istersen dinlen biraz yar kal sen
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Başında beri sende benim kadar böyle
Korkudan öyle sevişiyorsun
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Senden beni alma yarim
Öyle alıştım ki sorma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
Bu gün madem sonumuz belli
Uykuya vaktin çok uyuma yarim
-
Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün
Gönlüne eş olsun dert ile hüzün
Huzura ermesin benliğin, özün
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Özleyen, arayan, soran olmasın
Acılar bitmesin, çilen dolmasın
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın
Eşinden, dostundan hep ah alasın
Cennetten kovulan tek kul olasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Özleyen, arayan, soran olmasın
Acılar bitmesin, çilen dolmasın
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
-
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Nerelere gideyim?
Kara bahtım gülmeye
Nerelere gideyim?
Kara bahtım gülmeye
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Ben ne ettim feleğe?
Verdi bana bu derdi
Ben ne ettim feleğe?
Verdi bana bu derdi
***
Yıllardır hep ağladım
Şu gönlüm güldürmedi
Yıllardır hep ağladım
Şu gönlüm güldürmedi
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye ah
***
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye, çile
-
Zûlmetle ayrılık bestesi yapan
Beni düşünceye salan geceler
Ufukta beliren ilk ışık ile
Beni düşünceye salan geceler
Geceler geceler âh geceler
***
Yeter yeter artık çektiğim çile
Nedâmet hissiniz gelmez mi dile
Ufukta beliren son ışık ile
Ağaran saçımı yolan geceler
-
Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
Sana yazdım beni anlatan
Aşkımla dolu bu sözlerimi
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Olmayacak bir dua mıydı bu
Allah'ım bana reva mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek
Acıyla dolu bir aşk mıydı bu
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın...
-
Hiç kimse silmiyor akan yaşımı
Dostlarım tutmuyor neden yasımı?
Hiç kimse silmiyor akan yaşımı
Dostlarım tutmuyor neden yasımı?
***
1000 misli ödedim günahlarımı
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
1000 misli ödedim günahlarımı
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
***
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
***
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
***
Sanki yabancıyım ben bu alemde
Mutluluk bir diken oldu dilimde
Sanki yabancıyım ben bu alemde
Mutluluk bir diken oldu dilimde
***
Yaralı yüreğim kaldı elimde
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Yaralı yüreğim kaldı elimde
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
***
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
Cehennem içimde yakar tenimi
Allah'ım dertten mi yarattın beni?
***
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
Ne yüzle gelecek ecel, bilmem ki
Mahşeri dünyada yaşıyorum ben
-
Bu akşam gün batarken gel
Bu akşam gün batarken gel
Sakın geç kalma erken gel
Yavrum geç kalma erken gel
**
Tahammül kalmadı artık
Tahammül kalmadı artık
Sakın geç kalma erken gel
Aman geç kalma erken gel
**
Cefa etme bana mahım
Cefa etme bana mahım
Sonra tutar seni ahım
Sonra tutar seni ahım
**
Üzme beni şivekarım
Üzme beni şivekarım
Sakın geç kalma erken gel
Aman geç kalma erken gel
-
Ondan bundan bana ne
Aşık oldum bir kere
Hiç aşık olmam derken
Bende şaştım bu işe
**
Ondan bundan bana ne
Aşık oldum bir kere
Hiç aşık olmam derken
Bende şaştım bu işe
**
Hovardaymış kime ne?
Çok içermiş sana ne
Sen bak kendi derdine
Onun nikahı bende
**
Hovardaymış kime ne?
Çok içermiş sana ne
Sen bak kendi derdine
Onun nikahı bende
**
Bırakmadı peşimi
Hep gizledi sevgimi
Bakınca gözlerime
Verdim ona kalbimi
**
Bırakmadı peşimi
Hep gizledim kalbimi
Bakınca gözlerime
Verdim ona sevgimi
**
Hovardaymış kime ne?
Çok içermiş sana ne
Sen bak kendi derdine
Onun nikahı bende
**
Hovardaymış kime ne?
Çok içermiş sana ne
Sen bak kendi derdine
Onun nikahı bende
**
Onun nikahı bende
Onun nikahı bende
Onun nikahı bende
Onun nikahı bende
-
Sen de git, sevme unut. kimler unutmadı ki
Sevgilim canım deyip kimler aldatmadı ki
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki
**
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
**
Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki
Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki
Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki
**
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
Sen de git sevme unut kimler unutmadı ki...
-
Tersine dönmeden dünyanın çarkı
Kalmadan yaşamın ölümden farkı
İstemem ben böyle rezil hayatı
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
Bir yanda vefasız, inletenler var
Bir yanda zulmedip, terkedenler var
Artık yaşamanın ne anlamı var?
Onsuz yaşamanın ne anlamı var?
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
İnanmam, kaderi kullar yaratmış
Bütün suçlarını kadere atmış
İnsan insanlıktan pay alamamış
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
Bir yanda vefasız, inletenler var
Bir yanda zulmedip, terkedenler var
Artık yaşamanın ne anlamı var?
Artık yaşamanın ne anlamı var?
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
Vurun, vurun, vurun beni öldürün
-
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız
Vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
**
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle
Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
**
Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece
Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah
Ya aşk içinde harap ol
Ya şevk içinde gönül
**
Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
-
Kırdın ümmîdimi yıktın, şu gönül lânesini
Kırdın ümmîdimi yıktın, şu gönül lânesini
Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini
Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini
**
Günler aylar geçecek anmayacaksın adımı adımı
Günler aylar geçecek anmayacaksın adımı
Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini
Dil unutmaz ölür amma yine bir tanesini
-
Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim
Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim
Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim
**
Dönerim bekle beni sen deyiver dönme geri
Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim
Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim
-
Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de
Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
**
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
Tek ben mi sebep oldum, bu hale gelmemize, bu hale gelmemize
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
**
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Suçlusun bunda sen de, suçlusun bunda sen de
-
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor
Figân olup gidiyor
Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor
Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor
Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor
Bahara ermedi mevsim, hâzan olup gidiyor
O bitmeyen geceler, bir ân olup gidiyor
O bitmeyen geceler, bir ân olup gidiyor
Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor
Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor
Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor
Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyân olup gidiyor
-
Güzel gün görmedi avare gönlüm
Güzel gün görmedi avare gönlüm
Neler çekti neler biçare gönlüm
Neler çekti neler biçare gönlüm
**
Muhabbetle serapa yare gönlüm
Muhabbetle serapa yare gönlüm
Neler çekti neler biçare gönlüm
Neler çekti neler biçare gönlüm