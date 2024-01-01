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Kara Kaplı Kitap Şarkı Sözleri

Zeynep Kara Kaplı Kitap şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Kara Kaplı Kitap şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kara Kaplı Kitap sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep

Zeynep

Kara Kaplı Kitap

  • Sözüm Söz

  • Kara Kaplı Kitap

  • Gittiği Yere Kadar

  • Git Kolaysa

  • Bekleyeceğim

  • Zorba

  • Sürü Sürü Aşklar

  • Aşk Üçgeni

  • Yaralı Gönül

  • Ne Olur

  • Nerde

  • Umudum Ol (Düet)

  • Nöbetlere Diktin Beni

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