Toz Duman Oldum Çok yoruldum bıktım artık seni sevmekten İki gözüm iki çesme yar Sen haylaz poyrazımsın Rüzgarın nerde yüreğinle sen istedin Gitmek neyine Bir sensiz kor düştüde Yana yana koynuma Gel gel artık ağlatma beni deli aşkına Zor yarim zordu sevda Bir beni buldu ah Dur gitme kal yanımda düş yine koynuma Acılarla toz duman oldum seni hain yar Soluverdim gül gibi halim Seni zalim yar Parelendim ben sana talip Gidemezsin yar Gecelerden bir gece hiç mi Ah sevmedin yar

Hadi Hadi Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Söylemiştim ben sana Alış artık sen buna İşin tadı kaçmadan Hadi, hadi, başka kapıya Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Söylemiştim ben sana Alış artık sen buna İşin tadı kaçmadan Hadi, hadi, başka kapıya Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Dilin tatlı, ağzın bal Olsa bile ne yazar? Belli ki inatçısın Al benden de o kadar Dilin tatlı, ağzın bal Olsa bile ne yazar? Belli ki inatçısın Al benden de o kadar Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Dilin tatlı, ağzın bal Olsa bile ne yazar? Belli ki inatçısın Al benden de o kadar Dilin tatlı, ağzın bal Olsa bile ne yazar? Belli ki inatçısın Al benden de o kadar Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Söylemiştim ben sana Alış artık sen buna İşin tadı kaçmadan Hadi, hadi, başka kapıya Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Kendine fazla güvenme Çok koşarsın peşimden Beni kandıramazsın Yollarıma gül döksen Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Söylemiştim ben sana Alış artık sen buna İşin tadı kaçmadan Hadi, hadi, başka kapıya Hiç kendini yorma Beni kandıramazsın Her önüne geleni Böyle aldatamazsın Söylemiştim ben sana Alış artık sen buna İşin tadı kaçmadan Hadi, hadi, başka kapıya Hiç kendini yorma

Yanarım Geçmiyor günler, sensiz ağlıyorum kaderime Nedir bu çilem, Allah'ım günahım ne? Sensizliğin bedelini ağır ödüyorum Yapamam ben sensiz, ne olur dön geriye Geçmiyor günler, sensiz ağlıyorum kaderime Nedir bu çilem, Allah'ım günahım ne? Sensizliğin bedelini ağır ödüyorum Yapamam ben sensiz, ne olur dön geriye Yanarım, bir öfke uğruna Yanarım, bir vefasız adına Yanarım, gözyaşlarıma, yanarım Yanarım, bir öfke uğruna Yanarım, bir vefasız adına Yanarım, gözyaşlarıma Yanarım, solarım Sana ne yaptım ki, bu ceza niye? Hiç mi sevmedin beni zalim, ölürcesine? Bıraktın beni çaresizliğime Yapamam ben sensiz Ne olur dön geriye Sana ne yaptım ki, bu ceza niye? Hiç mi sevmedin beni zalim, ölürcesine? Bıraktın beni çaresizliğime Yapamam ben sensiz Ne olur dön geriye Yanarım, bir öfke uğruna Yanarım, bir vefasız adına Yanarım, gözyaşlarıma, yanarım Yanarım, bir öfke uğruna Yanarım, bir vefasız adına Yanarım, gözyaşlarıma Yanarım, solarım Yanarım, bir öfke uğruna Yanarım, bir vefasız adına Yanarım, gözyaşlarıma, yanarım Yanarım, bir öfke uğruna Yanarım, bir vefasız adına

Ay Batırdım Birgün olsun gülmedi yüzüm Aşk yoluna hep yayan yürüdüm Belki döne döne çevre daralır Vaktim azalır gülüşüne yanarım Durma ne olur Sorma ne olur Gelişine ölürüm Yanarım Ay batırdım penceremden Söz gerekmez gönül görünce Bir kez olsun gücenmedim bak Tel tel oldum Gel etme ne olursun

Dudaklarımda Sevdan Ah yanmakta yüreğim Vatan özlemiyle ılgıt ılgıt Ne zaman elime geçse Bir kalem birde kağıt Düşer dudaklarımdan sevdan Sevdan olur ağıt Es deli rüzgar es Bari efkarımı sen dağıt Gözlerimde özlemdir kaçkar Sırtımda ağrı dağı Ah anamın kekik kokan elleri Solgun yanağı Dağlarıma türküler söyleyen O gül rengi saçlarına Düşmüş kırağı

Ziyam Çok yoruldum bıktım artık seni sevmekten İki gözüm iki çesme yar Sen haylaz poyrazımsın Rüzgarın nerde yüreğinle sen istedin Gitmek neyine Bir sensiz kor düştüde Yana yana koynuma Gel gel artık ağlatma beni deli aşkına Zor yarim zordu sevda *** Bir beni buldu ah Dur gitme kal yanımda düş yine koynuma Acılarla toz duman oldum seni hain yar Soluverdim gül gibi halim Seni zalim yar Parelendim ben sana talip Gidemezsin yar Gecelerden bir gece hiç mi Ah sevmedin yar

Seninle Olmaz Ne zorluklar gördüm ben inan yıllarca Çekip gitmenden korktum ömrüm boyunca Kabullendim günahınla sevabınla Herşeyim tükendi dönmem artık sana *** Yalanla dolanla geçmez bu dünya Seninle olmaz bu kez olmaz Boşuna yalvarma bozulma anla Bu oyunda rol yapmak saçma

Seviş Yine Zamansız Sensin ilk baharım ardımdan ağlayanım Gözümde tütenim sevdalım Solmuş yüzüne bakınca yanarım Tutamam kendimi ağlarım Alın yazımı nasıl sileyim yaralım Seni ben sarayım severim yinede Değmesemde tenine Ne olur yanında kalayım Ah sebebim nasıl giderim Seven gönüllerin günahı ne Yeniden doğarım delice coşarım Kalbine girmeye hazırım Sabahında ilk ışığın Yüreğinde sarmaşığın Yine ben olayım ne olur Kadehimde al şarabım çektiğim dumanım (Yolumda son durağım) Ne olur yanında kalayım Dön bak bak halime Kırgınım umarsız dinle sözlerimi Seviş yine zamansız

Sevemedin Ne çabuk usandık sevgimizden Ne kolay vazgeçtik sözlerimizden Yinemi ayrılık vakti geldi Yinemi yalnızlık sardı başımı Bir anlık öfkeye kandık Kül oldu sevgimiz Anıları geçmişe bıraktık Yalanmış yaşandı sandık Hiç gercek olmamış Arzular sönüp gitti yazık Sevmedin sevemedin Bilmedin bilemedin Gözlerindeki kini nefreti silemedin