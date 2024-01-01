Yak Bir Cigara Vedan neden buruktur Gülen yüzün bu mudur Fikrimden derdime Sen varsın hep bende Yaşanan aynı sondur Nedir bu yakan şey sensiz Bir çelişki hiç sebepsiz Anlatım söyleyemem acısını tadını Dön bana dön de seveyim *** Yak bir cigara bul sende keyfini Neyse derdin bırak la neşeyi Canım çekiyor albenili sevgini Hasretim sana hasretim duy beni *** Ne sen unuttun beni ne ben unuttum seni Aldatma gel kendini Hiçkimse bu kadar vefasız olamaz Bu aşka yürek dayanmaz

İnadı Bırak Ateşlerde yansam alev alev Elini uzatsan budur çarem Beni deliler gibi sadece sev sev Olmasın ayrılık benimle gel İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden Ateşlerde yansam alev alev Elini uzatsan budur çarem Beni deliler gibi sadece sev sev Olmasın ayrılık benimle gel İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden İnadı bırak ağlamana bak İçimdeki hisleri gözlerinden Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Nasıl ele verecek Taa derinden

Bana Göre Değil Bir garip baktın bana Giderken gözlerinle Hoşçakal der gibiydin Titreyen sözlerinle *** Yok yok buna hazır değilim Ayrılıktan sözetme Yok yok buna izin veremem Aklına bile getirme *** Bana göre değil değil Sensizliğe alışmak Bana göre değil değil Anılarla yaşamak *** Bana gore değil değil Yeniden aşık olmak Bana göre değil değil Unutulmak unutmak *** Gitmen için bir neden Aramadım bulamadım Çıldıracak gibiyim Sana da soramadım

Hata Bir hataydı yaptığın Yanlıştı baştan sona Affedilmez bir günah İşlemiştin sen bana Severken hiç sebepsiz Ayrılığı çıkaran Bir büyü olsa gerek Seni benden ayıran *** Ben seni seviyorken Sen de beni delice Durup dururken benden Uzaklaştın sessizce

Ah Memedim Git aslanım, git Ardında bir Allah, bir de ben varım Git Kendini dağ gibi hisset Gözün arkada kalmasın, yaşla dolmasın Ah, biliyorum, meraktasın Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Git aslanım, git Ardında bir Allah, bir de ben varım Git Kendini dağ gibi hisset Sızım sızım ağlasam da, aldırma Ah, biliyorsun, meraktayım Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ben sana tutsak Ben sana hasret Sen bana uzak Hadi gel de, sabret Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim, Memedim Sana ben "gitme" demedim, diyemedim Ah Memedim, Memedim

Helalim Öl Desen Ölemem Ecelim Sensin Gül Desen Gülemem Elemim Sensin Değişsin Diyemem Kaderim Sensin Sevgiden De Öte Helalim Sensin *** Aramızda Dağlar Aşılmaz Yollar Gözümde Yaşlar Gönlümde Korlar İçimde Hasret Yüreğim Sızlar Sevgiden De Öte Helalim Sensin

Olduğun Gibi Kal Olduğun gibi kal Yine olduğun gibi kal Ne iyi görün ne kötü görün Ne hiç olmadık hallere bürün Olduğun gibi kal Yine olduğun gibi kal ** Ne olur kimseye benzeme Ne olur değişme Sen benim için çok önemlisin ** Olduğum gibi sev Beni olduğum gibi sev Degiştirmeye uğraşma sakın Ne hiç olmadık bir tavir takın Olduğum gibi sev Beni olduğum gibi sev

Sevdam Sevdam Yine Beni Bağlar Yüreğim Sensiz Heran Ağlar Olamam Sensiz Inan Yapamam Sevda Yanar Kalbim Yanar Ah *** Sev Beni Sar Beni Al Yine Öp Beni Vah Deli Tutkum Yar Duy Beni Ara Beni Gel Yine Bul Beni Yollarına Kat Yar *** Korkmam Korkmuyorum Asla Eninde Sonunda Yine Olum Olsa Severim Hep Seni Nasıl Olsa Sevda Yanar Kalbim Yanar Ah

Senden Ayrı Sensiz dolaştım bu gece sokaklarda Her yağmur damlasında Ve her nefes alışımda Ayrılık her an yanı başımda Hasret her an yanı başımda *** Senden ayrı günler geçmek bilmiyor Senden kalan güller artık açmıyor Her gecenin sabahında Her güneşin batışında Her ateşin yanışında Ve her defasında

Pişman Olma Sen Orada Ben Burada Mesafeler Var Aramızda Kıyma Bu Aşka Dur Yapma Pişman Olma Sonunda ** Nasıl Olsa Alışırım Başka Aşklar Yaşarım Sen Git Kendi Yoluna Pişman Olma Sonunda ** Birgün Gelip Döneceksin Beni Tekrar Sev Diyeceksin Sensiz Olmadı Dermisin Pişman Olma Sonunda