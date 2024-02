Bir arasan bir aramazsın Yaramazsın çok yaramazsın Göz göze gelince bakışınca İçim yanar sen beni baştan çıkarırsın Sen ne sandım aa canım Senden daha sürürsüyle var Ben gibi arasan bulamazsın Benden başka bir benmi var göz göre göre Bir can geliyor ama senin umrunda değil Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi senin umrunda değil Her gece uykularım kaçıyor sabrımı zorlama Haddini bil fazla naz aşık usandırıyor Bir yere yaz onuda bil Bir arasan bir aramazsın Yaramazsın çok yaramazsın Göz göze gelince bakışınca İçim yanar sen beni baştan çıkarırsın Sen ne sandım aa canım Senden daha sürürsüyle var Ben gibi arasan bulamazsın Benden başka bir benmi var göz göre göre Bir can geliyor ama senin umrunda değil Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi senin umrunda değil Her gece uykularım kaçıyor sabrımı zorlama Haddini bil fazla naz aşık usandırıyor Bir yere yaz onuda bil