-
Birgün gelipte sevmek istersen
Canıma, canını katmak istersen
Kalbimi alıpta yakmak istersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Kalbimi alıpta yakmak istersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Birgün gelirde sende seversen
Artık dön diye feryad edersen
Resmime bakıpta hasret çekersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Resmime bakıpta hasret çekersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Belki bir köşede sızmış olurum
Belki yalnızlıktan bıkmış olurum
Aşkına sarılıp ölmüş olurum
O zaman yanında olmayacağım
***
Belki bir köşede sızmış olurum
Belki yalnızlıktan bıkmış olurum
Aşkına sarılıp ölmüş olurum
O zaman yanında olmayacağım
***
Belki bir köşede sızmış olurum
Belki yalnızlıktan bıkmış olurum
Aşkına sarılıp ölmüş olurum
O zaman yanında olmayacağım
-
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Söylemiştim ben sana
Alış artık sen buna
İşin tadı kaçmadan
Hadi, hadi, başka kapıya
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Söylemiştim ben sana
Alış artık sen buna
İşin tadı kaçmadan
Hadi, hadi, başka kapıya
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Dilin tatlı, ağzın bal
Olsa bile ne yazar?
Belli ki inatçısın
Al benden de o kadar
Dilin tatlı, ağzın bal
Olsa bile ne yazar?
Belli ki inatçısın
Al benden de o kadar
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Dilin tatlı, ağzın bal
Olsa bile ne yazar?
Belli ki inatçısın
Al benden de o kadar
Dilin tatlı, ağzın bal
Olsa bile ne yazar?
Belli ki inatçısın
Al benden de o kadar
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Söylemiştim ben sana
Alış artık sen buna
İşin tadı kaçmadan
Hadi, hadi, başka kapıya
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Kendine fazla güvenme
Çok koşarsın peşimden
Beni kandıramazsın
Yollarıma gül döksen
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Söylemiştim ben sana
Alış artık sen buna
İşin tadı kaçmadan
Hadi, hadi, başka kapıya
Hiç kendini yorma
Beni kandıramazsın
Her önüne geleni
Böyle aldatamazsın
Söylemiştim ben sana
Alış artık sen buna
İşin tadı kaçmadan
Hadi, hadi, başka kapıya
Hiç kendini yorma
-
Geçmiyor günler, sensiz ağlıyorum kaderime
Nedir bu çilem, Allah'ım günahım ne?
Sensizliğin bedelini ağır ödüyorum
Yapamam ben sensiz, ne olur dön geriye
Geçmiyor günler, sensiz ağlıyorum kaderime
Nedir bu çilem, Allah'ım günahım ne?
Sensizliğin bedelini ağır ödüyorum
Yapamam ben sensiz, ne olur dön geriye
Yanarım, bir öfke uğruna
Yanarım, bir vefasız adına
Yanarım, gözyaşlarıma, yanarım
Yanarım, bir öfke uğruna
Yanarım, bir vefasız adına
Yanarım, gözyaşlarıma
Yanarım, solarım
Sana ne yaptım ki, bu ceza niye?
Hiç mi sevmedin beni zalim, ölürcesine?
Bıraktın beni çaresizliğime
Yapamam ben sensiz
Ne olur dön geriye
Sana ne yaptım ki, bu ceza niye?
Hiç mi sevmedin beni zalim, ölürcesine?
Bıraktın beni çaresizliğime
Yapamam ben sensiz
Ne olur dön geriye
Yanarım, bir öfke uğruna
Yanarım, bir vefasız adına
Yanarım, gözyaşlarıma, yanarım
Yanarım, bir öfke uğruna
Yanarım, bir vefasız adına
Yanarım, gözyaşlarıma
Yanarım, solarım
Yanarım, bir öfke uğruna
Yanarım, bir vefasız adına
Yanarım, gözyaşlarıma, yanarım
Yanarım, bir öfke uğruna
Yanarım, bir vefasız adına
-
Birgün olsun gülmedi yüzüm
Aşk yoluna hep yayan yürüdüm
Belki döne döne çevre daralır
Vaktim azalır gülüşüne yanarım
Durma ne olur
Sorma ne olur
Gelişine ölürüm
Yanarım
Ay batırdım penceremden
Söz gerekmez gönül görünce
Bir kez olsun gücenmedim bak
Tel tel oldum
Gel etme ne olursun
-
Ah yanmakta yüreğim
Vatan özlemiyle ılgıt ılgıt
Ne zaman elime geçse
Bir kalem birde kağıt
Düşer dudaklarımdan sevdan
Sevdan olur ağıt
Es deli rüzgar es
Bari efkarımı sen dağıt
Gözlerimde özlemdir kaçkar
Sırtımda ağrı dağı
Ah anamın kekik kokan elleri
Solgun yanağı
Dağlarıma türküler söyleyen
O gül rengi saçlarına
Düşmüş kırağı
-
Çok yoruldum bıktım artık seni sevmekten
İki gözüm iki çesme yar
Sen haylaz poyrazımsın
Rüzgarın nerde yüreğinle sen istedin
Gitmek neyine
Bir sensiz kor düştüde
Yana yana koynuma
Gel gel artık ağlatma beni deli aşkına
Zor yarim zordu sevda
Bir beni buldu ah
Dur gitme kal yanımda düş yine koynuma
Acılarla toz duman oldum seni hain yar
Soluverdim gül gibi halim
Seni zalim yar
Parelendim ben sana talip
Gidemezsin yar
Gecelerden bir gece hiç mi
Ah sevmedin yar
-
Çok yoruldum bıktım artık seni sevmekten
İki gözüm iki çesme yar
Sen haylaz poyrazımsın
Rüzgarın nerde yüreğinle sen istedin
Gitmek neyine
Bir sensiz kor düştüde
Yana yana koynuma
Gel gel artık ağlatma beni deli aşkına
Zor yarim zordu sevda
***
Bir beni buldu ah
Dur gitme kal yanımda düş yine koynuma
Acılarla toz duman oldum seni hain yar
Soluverdim gül gibi halim
Seni zalim yar
Parelendim ben sana talip
Gidemezsin yar
Gecelerden bir gece hiç mi
Ah sevmedin yar
-
Ne zorluklar gördüm ben inan yıllarca
Çekip gitmenden korktum ömrüm boyunca
Kabullendim günahınla sevabınla
Herşeyim tükendi dönmem artık sana
***
Yalanla dolanla geçmez bu dünya
Seninle olmaz bu kez olmaz
Boşuna yalvarma bozulma anla
Bu oyunda rol yapmak saçma
-
Sensin ilk baharım ardımdan ağlayanım
Gözümde tütenim sevdalım
Solmuş yüzüne bakınca yanarım
Tutamam kendimi ağlarım
Alın yazımı nasıl sileyim yaralım
Seni ben sarayım severim yinede
Değmesemde tenine
Ne olur yanında kalayım
Ah sebebim nasıl giderim
Seven gönüllerin günahı ne
Yeniden doğarım delice coşarım
Kalbine girmeye hazırım
Sabahında ilk ışığın
Yüreğinde sarmaşığın
Yine ben olayım ne olur
Kadehimde al şarabım çektiğim dumanım
(Yolumda son durağım)
Ne olur yanında kalayım
Dön bak bak halime
Kırgınım umarsız dinle sözlerimi
Seviş yine zamansız
-
Ne çabuk usandık sevgimizden
Ne kolay vazgeçtik sözlerimizden
Yinemi ayrılık vakti geldi
Yinemi yalnızlık sardı başımı
Bir anlık öfkeye kandık
Kül oldu sevgimiz
Anıları geçmişe bıraktık
Yalanmış yaşandı sandık
Hiç gercek olmamış
Arzular sönüp gitti yazık
Sevmedin sevemedin
Bilmedin bilemedin
Gözlerindeki kini nefreti silemedin
-
Ne ümitler bağlamıştık aşkımıza
Biz ölsekte yaşayacaktı yıllarca
Ne yemin ne tövbe artık farketmez
Bilseydim hiç düşermiydim tuzaklarına
Yıllardır el olmuşum
Derdinden yorulmuşum
Şimdi dünya varmış meğer
Kolla kendini kolla
Ağla haline ağla
Aklım yeni yeni geldi
Bitti hiç beni yorma