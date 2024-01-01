Yaralı Gönül Bir an gelir unutulur bütün acılar İnsan yine sever güneş yine doğar Ben yine de vazgeçerim Eğer gideceksen,eğer gideceksen *** Yaralı gönül kurtul bu dertlerden Eriyor içim mutlu birgün görmeden Eriyor içim mutlu birgün görmeden *** Ne seni beni küçük düşürür aynalar Eğer açacaksan erken gelir bahar Ben yinede vazgeçerim Eğer gideceksen,eğer sileceksen *** Yaralı gönül kurtul bu dertlerden Eriyor içim mutlu birgün görmeden

Kara Kaplı Kitap Sert bakışlı haşin çocuk clark jen gibi? tipi fiyakalı Kalın kement, teksas toka görenlerde adam sanır x 2 Kara kaplı kitabada sığmaz gözü doymaz hiç uslanmaz bu yaptığın yanınada kalmaz bir ipte oynamaz iki cambaz x 2 Sevdim pişman değilim, gittin düşman değilim Yar yolundan çekildim artık yolun açık olsun aşkın değilim [Nakarat] x 2 Sana bana kalmaz bu dünya, düşenin dostu olmaz anla Üç maymun oynanılmaz haddini bil de çizmeyi aşma

Gittiği Yere Kadar Başladığı yere döner biten sevdalar Uyanırsın bir bakarsın bitmiş belalar Ne tarafa gitsen aynı hüzün, aynı telaşlar Sorun bende değil aşkım, sorununla kaçışın var Bir sen inandırdın beni, başıma gelmeyen kalmadı Hani her dediğin olacaktı, bi dediğini diğeri tutmadı [Nakarat] x 2 Gittiği yere kadar gidecek aşkım Dur dediğin yerde bitecek Ayrılık ikimizi yakacak aşkım Acısı hem sana bana yetecek Başladığı yere döner biten sevdalar Uyanırsın bir bakarsın bitmiş belalar Ne tarafa gitsen aynı hüzün, aynı telaşlar Sorun bende değil aşkım, sorununla kaçışın var Bir sen inandırdın beni, başıma gelmeyen kalmadı Hani her dediğin olacaktı, bi dediğini diğeri tutmadı [Nakarat] x 4 Gittiği yere kadar gidecek aşkım Dur dediğin yerde bitecek Ayrılık ikimizi yakacak aşkım Acısı hem sana bana yetecek

Git Kolaysa Çok bildiğin her ne varsa Baştan öğren git kolaysa Duyduklarım bana kalsın Çekerim ayrılık yazımsa *** Bana düşer ayrılık Al hediyem sana yalnızlık Ne çabuk unuttun yaptığını Anla hadi çoktan ayrıldık

Bekleyeceğim Ayrılıklar olmasa Çekmesek bu hasreti Ümitlerle sevginle Yine dön bana geri *** Beklerim yar yine beklerim Kaderim yalnızlık değil Kaderim bu değil *** Dört yanım ateş olsa Birgünüm bin yıl olsa Geçse ömür bu yolda Bekleyeceğim seni bekleyeceğim

Zorba Gün gelir sende anlarsın Başka kollarda yapamazsın Sonra derdine derman ararsın Mum yakıp arasanda bulamazsın *** Yalvarsan olmaz Gözyaşın durmaz Çaresizlik sarar her yanını Umrumda olmaz *** Bir daha soru sorma sakın ola yalvarma Kendini yordun beni yorma aşkın suçu yok Yalancı zorba… *** Ya nasipse ya kısmetse Ah boyu posu devrilesice Hani sevmiştin beni sen ölesiye Peşin hakkını harcadın sana yok veresiye

Sürü Sürü Aşklar Zamanın sayfasından birer birer geçerken Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali Zamanın sayfasından birer birer geçerken Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali Oysa tutkular kolkola Buruk sevda yollarında Yâr yolunda sürgünüm ben aşka Vazgeçemem soyundum aşka Sürü sürü aşklar ardımda Vurulmuş kaç kurşunla Sığmasamda yatağıma, odama Beni boşver sen aldırma Sürü sürü aşklar ardımda Vurulmuş kaç kurşunla Sığmasamda yatağıma, odama Beni boşver sen aldırma Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden Zamanın sayfasından birer birer geçerken Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali Zamanın sayfasından birer birer geçerken Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali Oysa tutkular kolkola Buruk sevda yollarında Yâr yolunda sürgünüm ben aşka Vazgeçemem soyundum aşka Sürü sürü aşklar ardımda Vurulmuş kaç kurşunla Sığmasamda yatağıma, odama Beni boşver sen aldırma Sürü sürü aşklar ardımda Vurulmuş kaç kurşunla Sığmasamda yatağıma, odama Beni boşver sen aldırma Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır seni benden dağlar Dağlar alır

Aşk Üçgeni Sen ben aşk üçgeni Ben olmazsam aşk Sana yeter mi? Alacağın olsun şimdi böylemi? Sözler burada yamihrap yerdemi? *** Sende var bende yoksa aşk Adalet hani?? *** Günahsız gelir her insan Beyaz kağıt gibi şu dünyaya Olurda karalara bulanırsan Sakın atma suçu bu sevdaya *** Yar yar yar öyle mi? Oralarda elin ele değdi mi? Alacağın olsun şimdi böylemi? Sözler burada ya mihrap yerde mi?

Sözüm Söz Günler gelip gider mevsim bir bir döner İhanet koynuma ölüm gibi girer Aşklar sönüp gider mevsim güze döner *** Uçuk kaçık aşklara of karnım tok yeter *** Sözüm söz sana kalbim buruk ama Anlatsam anlamaz vurdum duymaz Sarıp sarmala sakın oynama Kalbim dayanmaz yaram kapanmaz *** Güle güle sana uğurlar ola ola Rastgele sana bana sana bana yeni aşklara

Ne Olur Benim kadar sende yalnızsın Bu yalnızlık kahreder ikimizi Yıldızlar şahidim olsun ki özledim Ne olur öldürmeyelim sevgimizi ** Ne olur özletme Ne olur hasret çektirme Ne olur yalvartma birtanem beni ** Gün gelir onlarda alışır Zor olur dönemezsin evine Dar gelir kaçamazsın bi yana Söyle kim yetişir feryadına ** Günlerim sensiz geçmek bilmiyor Akşamlarım sensiz inan azapla doluyor Sana olan hasretim gün be gün çoğalıyor Ne olur öldürmeyelim sevgimizi ** Ne olur özletme Ne olur hasret çektirme Ne olur yalvartma birtanem beni ** Gün gelir onlarda alışır Zor olur dönemezsin evine Dar gelir kaçamazsın bi yana Söyle kim yetişir feryadına

Nerde Bana hiç yalvarma yalvartma kendini bana anlatma Derdine bulup çareyi kayıplara karışma Yola bakıp ah gelir sanır sana bir kanıyor Tütünü basıyor ama ne fayda yaram çok acıyor ** Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler ** Bana hiç yalvarma yalvartma kendini bana anlatma Derdine bulup çareyi kayıplara karışma Yola bakıp ah gelir sanır sana bir kanıyor Tütünü basıyor ama ne fayda yaram çok acıyor ** Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler

Umudum Ol (Düet) Bir aşkın uğruna ne ümitler tükendi Günahsız sevmenin artık zamanı geldi Yine döner başım deli olur yüreğim Ben bu yalnızlıkla nasıl güleyim *** Kaderime terk edildim Umuduma yenildim Ben aşkı böyle yalan bilmezdim *** Gel yar umudum ol benim Biter yar o çekilmez hasretin Sendin benim herşeyim Sensiz aşkı neyleyim