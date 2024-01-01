İlk Aşk & Adamım Şarkı Sözleri
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Son mektubum bu sana
İster oku ister okuma
Sen getirdin yolun sonuna
İster anla ister anlama
Son mektubum bu sana
İster oku ister okuma
Sen getirdin yolun sonuna
İster anla ister anlama
Ağlama, sızlama,
Yalvarma yavrum boşu boşuna
Sen getirdin yolun sonuna
İster anla, ister anlama
Yaz bana yalanlarını da yaz
Yaz bana sevdalarını da yaz
Yaz bana pişmanlığını da yaz
Yaz bana sen aşkım yaz
Yaz bana yalanlarını da yaz
Yaz bana sevdalarını da yaz
Yaz bana pişmanlığını da yaz
Yaz bana sen aşkım yaz
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Canım sıkıldı da geldim sana
Muhabbet, huzur bulmaya
Hayattan bahsetme
Masalsı heyecanlardan güç aktar bana
Hayat gücü bas damarıma
***
Bu akşam kafayı çekmeden
***
Keyiflenebilir miyiz dersin
Her şey kötü eyvallah
En azından geçmişten güç aktar bana
Hayat gücü bas damarıma
***
Yeni fıkralardan neler var
Neymiş en son moda şarkılar
Ölmekten bahsetme, şiddet ya da yalnızlık
Beni çekme dibe
Sakın basma damarıma basma damarıma
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Gizli Gizli Bir Aşk Yaşandı
İlk Aşk Bilirsin Ey Canlı Korktum
Annemden Korktum Babamdan Ürkek
Ve Sessiz Oldum Ne Gereği Vardı
**
Anlamdım Sanki Neden Beni Anlamadın
Daha Aşkı Yeni Yeni Tanıyorken
Gittin Elaleme Beni Aldattın
Yok Yere Yaktın Beni Yaktın
Vicdansız Yar Ben Anama
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Gözbebeğim küçücüğüm
Şimdi sen nerelerde üşüyorsun
Beni unutma ben sendeyim
Sen benim için bir tek benimsin
***
Umutlar bizim için ağlaşıyorlar
Benim için sen solmayan bir gül
Olduğunu biliyor biliyorsun
***
Beni hayata bağlayacak
Bir dönüşün var biliyorum
Anam babam suyum aşım
Her şeyimsin
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Zor bu halim anla beni son olacaksan yak beni daha iyi
Elimden bir şey gelmez sevmekten daha başka
Bu aşka yerim yoksa el veda aşkımıza
Gidiyorum uzaklara sensizliğe gidiyorum
-
lk defa çok üzgünüm seni kırkmak istemezdim
Sensin tek dostum affet beni sana geldim
Gel sen kollarıma dönsen yollarıma
Sensiz yaşamak zor
***
Sevdim ben acılarla çaresiz duygularla
Tükendim inan aşkın yollarında
-
Birgün gelipte sevmek istersen
Canıma, canını katmak istersen
Kalbimi alıpta yakmak istersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Kalbimi alıpta yakmak istersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Birgün gelirde sende seversen
Artık dön diye feryad edersen
Resmime bakıpta hasret çekersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Resmime bakıpta hasret çekersen
O zaman yanında olmayacağım
***
Belki bir köşede sızmış olurum
Belki yalnızlıktan bıkmış olurum
Aşkına sarılıp ölmüş olurum
O zaman yanında olmayacağım
***
Belki bir köşede sızmış olurum
Belki yalnızlıktan bıkmış olurum
Aşkına sarılıp ölmüş olurum
O zaman yanında olmayacağım
***
Belki bir köşede sızmış olurum
Belki yalnızlıktan bıkmış olurum
Aşkına sarılıp ölmüş olurum
O zaman yanında olmayacağım
-
Gözbebeğim küçücüğüm
Şimdi sen nerelerde üşüyorsun
Beni unutma ben sendeyim
Sen benim için bir tek benimsin
**
Umutlar bizim için ağlaşıyorlar
Benim için sen solmayan bir gül
Olduğunu biliyor biliyorsun
**
Beni hayata bağlayacak
Bir dönüşün var biliyorum
Anam babam suyum aşım
Herşeyimsin...
-
Söyledim sana böyle yapma
Sen beni çileden çıkartma
Benim derdim bana yeter
Aklını başına topla
***
Çıldırtma canım beni
Olurum hepten deli
Gel yine sen sev beni
Halim perperişan
Olurum ah pek yaman
Ben deli divaneyim
Aşkına avareyim
***
Söyledim sana böyle yapma
Sen beni çileden çıkartma
Benim derdim bana yeter
Aklını başına topla
***
Haydi durma gel yanıma
***
Sende kendini kandırma
Söylemiştim bunu sana
Haydi gel sokul bana
***
Çıldırtma canım beni
Olurum hepten deli
Gel yine sen sev beni
Halim perperişan
Olurum ah pek yaman
Ben deli divaneyim
Aşkına avareyim
***
Söyledim sana böyle yapma
Sen beni çileden çıkartma
Benim derdim bana yeter
Aklını başına topla
***
Haydi durma gel yanıma
Sende kendini kandırma
Söylemiştim bunu sana
Haydi gel sokul bana..
-
Sonu yok bu kalbin
Son defa sebep gözlerin
Kim kalır çıkmazlarda
Sebepsiz çıkan sözlerin
Bir bakış,son söz nakış kalbime
***
Kaç kere yalan dolan
Kaç kere zarar ziyan ettin tüm umutlarımı
Çaresiz aman aman
Yollarım hep toz duman
Başım yukarda bekliyorum sonsuzlarımı
Geri dönme
***
Sen de mi yalanlar içinde
Kalmış rüya ellerinde
Kim kalır ki hala içinde
Kim yürek gibi kalır ellerinde
Çare yok ki gidişin
Bozdu her şeyi yine.
-
Bir durum var ortada içim gidiyor
Çok çekingen elimden birşey gelmiyor
***
Üstüne birazcık gitsem hemen kaçıyor
Sonra dönüp kaçamak bir bakış atıyor
Şaşkına döndüm ne yapsam bilemiyorum
Öyle bir karakutu ki çözemiyorum
***
Ben bu aşkın sonunu hiç göremiyorum
Kendimi kaybettim kontrol edemiyorum
Belli ki kalbi yaralı
Beklemek en zor olanı
***
Kaç gün oldu arayalı sesi çıkmıyor
Anladım seviyor oda
Aklı fikri hep burada
Bende insanım sonuçta zor geliyor
Zor geliyor
***
Ellerin olmadım kız başıma
Hadi gel uzakta durma yanıbaşıma
Kalbim nasıl ağrıyor bir ben bilirim
Yaralarımı seninle sarabilirim
-
Geçmiş olsun hepimize birden yar gitti
Anlamadan geçti günler sevdam bitti
Daha ilk günden özledim yar yanlızım şimdi
Vedan içimde yanan ateş canıma yetti
Gel yar yapma böyle bir ses ver susma söyle
Gel yar bir ses ver susma söyle
Gel gel yar yapma böyle bir ses ver susma söyle.