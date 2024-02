Zihni Cinan

Dün gece biz ne hoştuk Sanki bir can olmuştuk Dün gece biz ne hoştuk Sanki bir can olmuştuk Neler, neler konuştuk? İkimiz de sarhoştuk Neler, neler konuştuk? İkimiz de sarhoştuk Aşka lanet savurduk Kadehi yere vurduk Aşka lanet savurduk Kadehi yere vurduk Kâh sustuk, kâh konuştuk İkimiz de sarhoştuk Kâh sustuk, kâh konuştuk İkimiz de sarhoştuk Gülüyorken ağladın Yüreğimi dağladın Gülüyorken ağladın Yüreğimi dağladın Şaşırdım, bakakaldım İkimiz de sarhoştuk Şaşırdım, bakakaldım İkimiz de sarhoştuk Geçmişi andık durduk Birkaç yalan savurduk Geçmişi andık durduk Birkaç yalan savurduk Yandık, yandık, doğrulduk İkimiz de sarhoştuk Yandık, yandık, doğrulduk İkimiz de sarhoştuk

Of of, aman hey Cennet gözlüm, sev beni Yavrum, cennetine al beni Cennet gözlüm, bul beni Yavrum, cennetine al beni Bıktım vefasızlardan, aman aman Vefalara sar beni Bıktım günah çekmekten, aman aman Sevabına sar beni Ey, seni yaratana kurban olayım Yâr, sana bakan gözler bir ben olayım Cennet, cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban gönül sözlüm Cennet, cennet gözlüm Benim doğru sözlümm Kurban ola'm melek yüzlüm Hayda Of of, aman hey Kimini dert söyletir Yavrum, kimini aşk ağlatır Kimini dert söyletir Yavrum, kimini aşk ağlatır Bırakma şu feleğe, aman aman İnim inim inletir Bırakma şu feleğe, aman aman İnim inim inletir Ey, seni yaratana kurban olayım Yâr, sana bakan gözler bir ben olayım Cennet, cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban gönül sözlüm Cennet, cennet gözlüm Benim doğru sözlümm Kurban ola'm melek yüzlüm

Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm ah Böyle bir aşk duydunuz mu? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Gördünüz mü gördünüz mü? Böyle seven gördünüz mü? Gördünüz mü gördünüz mü? Böyle seven gördünüz mü? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu?