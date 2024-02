Zihni Cinan

Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm ah Böyle bir aşk duydunuz mu? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Gördünüz mü gördünüz mü? Böyle seven gördünüz mü? Gördünüz mü gördünüz mü? Böyle seven gördünüz mü? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu?